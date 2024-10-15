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Беременная женщина и 4-летний мальчик ранены вследствие российского обстрела Марганецкой громады на Днепропетровщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

15 октября из-за российских обстрелов Никопольского района Днепропетровской области пострадали женщина и ребенок.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"На Никопольщине пострадали беременная женщина и 4-летний мальчик. Оба пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести. Это последствия вражеской атаки на Марганецкую громаду", - рассказал Лысак.

Наслідки російських обстрілів Нікопольщини 15 жовтня

Также россияне обстреливали Никополь, Червоногригорьевскую и Мировскую громады. Агрессор целился дронами-камикадзе и артиллерией.

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Пошкоджений російським обстрілом будинок

"Есть разрушения. Повреждены инфраструктура и предприятие. Изуродованы 6 частных домов. Одна хозяйственная постройка уничтожена, еще 4 - разбиты. Побиты и 3 надворные постройки, экскаватор, газопровод и линии электропередач", - сообщил Лысак.

Місце куди влучив російський снаряд

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обстрел (27699) Никополь (1062) Днепропетровская область (4057)


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Кацапы целенаправленно убивают гражданских,а мы "мушкетёры",кому от этого легче кроме кацапов? Может пора и там мирняк бомбить?
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15.10.2024 20:15 Ответить
 
 