Беременная женщина и 4-летний мальчик ранены вследствие российского обстрела Марганецкой громады на Днепропетровщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

15 октября из-за российских обстрелов Никопольского района Днепропетровской области пострадали женщина и ребенок.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"На Никопольщине пострадали беременная женщина и 4-летний мальчик. Оба пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести. Это последствия вражеской атаки на Марганецкую громаду", - рассказал Лысак.

Также россияне обстреливали Никополь, Червоногригорьевскую и Мировскую громады. Агрессор целился дронами-камикадзе и артиллерией.

Смотрите также: Оккупанты сбросили взрывчатку на маршрутку в Херсоне. ФОТО

"Есть разрушения. Повреждены инфраструктура и предприятие. Изуродованы 6 частных домов. Одна хозяйственная постройка уничтожена, еще 4 - разбиты. Побиты и 3 надворные постройки, экскаватор, газопровод и линии электропередач", - сообщил Лысак.

Смотрите также: В течение дня оккупанты четырежды атаковали Никополь, повреждены автомобили. ФОТОрепортаж