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Вагітна жінка та 4-річний хлопчик поранені внаслідок російського обстрілу Марганецької громади на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

15 жовтня через російські обстріли Нікопольського району Дніпропетровщини постраждали жінка та дитина.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"На Нікопольщині постраждали вагітна жінка та 4-річний хлопчик. Обоє потерпілих ушпиталені в стані середньої тяжкості. Це наслідки ворожої атаки на Марганецьку громаду", - розповів Лисак.

Наслідки російських обстрілів Нікопольщини 15 жовтня

Також росіяни обстрілювали Нікополь, Червоногригорівську і Мирівську громади. Агресор цілив дронами-камікадзе та артилерією.

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Пошкоджений російським обстрілом будинок

"Є руйнування. Пошкоджені інфраструктура та підприємство. Понівечені 6 приватних будинків. Одна господарська споруда знищена, ще 4 – потрощені. Побиті й 3 надвірні споруди, екскаватор, газогін та лінії електропередач", - повідомив Лисак.

Місце куди влучив російський снаряд

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Автор: 

обстріл (29037) Нікополь (1231) Дніпропетровська область (3839)


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Кацапы целенаправленно убивают гражданских,а мы "мушкетёры",кому от этого легче кроме кацапов? Может пора и там мирняк бомбить?
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15.10.2024 20:15 Відповісти
 
 