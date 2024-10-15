Вагітна жінка та 4-річний хлопчик поранені внаслідок російського обстрілу Марганецької громади на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

15 жовтня через російські обстріли Нікопольського району Дніпропетровщини постраждали жінка та дитина.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"На Нікопольщині постраждали вагітна жінка та 4-річний хлопчик. Обоє потерпілих ушпиталені в стані середньої тяжкості. Це наслідки ворожої атаки на Марганецьку громаду", - розповів Лисак.

Також росіяни обстрілювали Нікополь, Червоногригорівську і Мирівську громади. Агресор цілив дронами-камікадзе та артилерією.

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"Є руйнування. Пошкоджені інфраструктура та підприємство. Понівечені 6 приватних будинків. Одна господарська споруда знищена, ще 4 – потрощені. Побиті й 3 надвірні споруди, екскаватор, газогін та лінії електропередач", - повідомив Лисак.

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