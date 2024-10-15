Чотири людини постраждали через атаки ворожих безпілотників у Бериславі, Херсоні та Антонівці
Сьогодні, 15 жовтня, російській війська від ранку атакують безпілотниками Херсонщину, зокрема під удари потрапили Берислав, Херсон та Антонівка, є постраждалі.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Атаки на Берислав
Так, у Бериславі через атаки російських БпЛА постраждали двоє місцевих жителів.
Приблизно о 06:30 під удар ворожого дрона потрапив 62-річний чоловік. Він самостійно звернувся до лікарні, де в нього діагностували контузію і вибухову травму.
Ще через годину внаслідок скидання вибухівки контузію, уламкові поранення ніг та вибухову травму дістав 43-річний чоловік. "Швидка" доставила його до медзакладу.
Удари по Херсону та Антонівці
У Дніпровському районі Херсону російські окупанти атакували з дрона цивільний автомобіль. Через скидання вибухівки 76-річна жінка дістала вибухову травму і контузію. Їй надали медичну допомогу на місці.
Крім того, в обід російські війська атакували з БпЛА Антонівку. Через скидання вибухівки з дрона 18-річний хлопець дістав вибухову травму і поранення гомілки. Він самостійно звернувся до лікарні, де йому надали меддопомогу.
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