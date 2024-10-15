Четыре человека пострадали из-за атак вражеских беспилотников в Бериславе, Херсоне и Антоновке

Сегодня, 15 октября, российские войска с утра атакуют беспилотниками Херсонщину, в частности под удары попали Берислав, Херсон и Антоновка, есть пострадавшие.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Атаки на Берислав

Так, в Бериславе из-за атаки российских БпЛА пострадали двое местных жителей.



Примерно в 06:30 под удар вражеского дрона попал 62-летний мужчина. Он самостоятельно обратился в больницу, где у него диагностировали контузию и взрывную травму.



Еще через час в результате сброса взрывчатки контузию, осколочные ранения ног и взрывную травму получил 43-летний мужчина. "Скорая" доставила его в медучреждение.

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Удары по Херсону и Антоновке

В Днепровском районе Херсона российские оккупанты атаковали с дрона гражданский автомобиль. Из-за сброса взрывчатки 76-летняя женщина получила взрывную травму и контузию. Ей оказали медицинскую помощь на месте.

Кроме того, в обед российские войска атаковали с БпЛА Антоновку. Из-за сброса взрывчатки с дрона 18-летний парень получил взрывную травму и ранение голени. Он самостоятельно обратился в больницу, где ему оказали медпомощь.

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