Четыре человека пострадали из-за атак вражеских беспилотников в Бериславе, Херсоне и Антоновке
Сегодня, 15 октября, российские войска с утра атакуют беспилотниками Херсонщину, в частности под удары попали Берислав, Херсон и Антоновка, есть пострадавшие.
Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Атаки на Берислав
Так, в Бериславе из-за атаки российских БпЛА пострадали двое местных жителей.
Примерно в 06:30 под удар вражеского дрона попал 62-летний мужчина. Он самостоятельно обратился в больницу, где у него диагностировали контузию и взрывную травму.
Еще через час в результате сброса взрывчатки контузию, осколочные ранения ног и взрывную травму получил 43-летний мужчина. "Скорая" доставила его в медучреждение.
Удары по Херсону и Антоновке
В Днепровском районе Херсона российские оккупанты атаковали с дрона гражданский автомобиль. Из-за сброса взрывчатки 76-летняя женщина получила взрывную травму и контузию. Ей оказали медицинскую помощь на месте.
Кроме того, в обед российские войска атаковали с БпЛА Антоновку. Из-за сброса взрывчатки с дрона 18-летний парень получил взрывную травму и ранение голени. Он самостоятельно обратился в больницу, где ему оказали медпомощь.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль