В течение дня оккупанты четырежды атаковали Никополь, повреждены автомобили. ФОТОрепортаж
В течение дня воскресенья, 13 октября, российские захватчики четыре раза атаковали Никополь Днепропетровской области. Обошлось без пострадавших.
Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОDА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Чиновник отметил, что оккупанты атаковали Никополь дронами.
Люди не пострадали.
"В течение дня враг атаковал Никополь четыре раза. Бил по городу дронами-камикадзе. Там разбиты две машины. Какой еще ущерб нанес противник, выясняют специалисты. К счастью, люди не пострадали", - написал глава ОВА.
Лысак добавил, что на остальных территориях Днепропетровщины было спокойно.
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показать весь комментарий13.10.2024 20:39 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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