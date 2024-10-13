Впродовж дня окупанти чотири рази атакували Нікополь, пошкоджено автомобілі. ФОТОрепортаж

Впродовж дня неділі, 13 жовтня, російські загарбники чотири рази атакували Нікополь Дніпропетровської області. Обійшлося без постраждалих.

Про це у Telegram повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Посадовець зазначив, що окупанти атакували Нікополь дронами.

Люди не постраждали.

"Впродовж дня ворог атакував Нікополь чотири рази. Бив по місту дронами-камікадзе. Там потрощені дві автівки. Яких ще збитків завдав противник, з'ясовують спеціалісти. На щастя, люди не постраждали", - написав очільник ОВА.

Лисак додав, що на решті територій Дніпропетровщини було спокійно.

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