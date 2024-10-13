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Впродовж дня окупанти чотири рази атакували Нікополь, пошкоджено автомобілі. ФОТОрепортаж

Впродовж дня неділі, 13 жовтня, російські загарбники чотири рази атакували Нікополь Дніпропетровської області. Обійшлося без постраждалих.

Про це у Telegram повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Посадовець зазначив, що окупанти атакували Нікополь дронами.

Люди не постраждали.

Ворожі обстріли Нікопольщини

Ворожі обстріли Нікопольщини

"Впродовж дня ворог атакував Нікополь чотири рази. Бив по місту дронами-камікадзе. Там потрощені дві автівки. Яких ще збитків завдав противник, з'ясовують спеціалісти. На щастя, люди не постраждали", - написав очільник ОВА.

Ворожі обстріли Нікопольщини

Лисак додав, що на решті територій Дніпропетровщини було спокійно.

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Автор: 

обстріл (28993) Нікополь (1229) Дніпропетровська область (3829)


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І от чого більше у рашкоорків - тероризму, чи фашизму? Хоча і те і те в достатку.
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13.10.2024 20:39 Відповісти
 
 