Впродовж дня окупанти чотири рази атакували Нікополь, пошкоджено автомобілі. ФОТОрепортаж
Впродовж дня неділі, 13 жовтня, російські загарбники чотири рази атакували Нікополь Дніпропетровської області. Обійшлося без постраждалих.
Про це у Telegram повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Посадовець зазначив, що окупанти атакували Нікополь дронами.
Люди не постраждали.
"Впродовж дня ворог атакував Нікополь чотири рази. Бив по місту дронами-камікадзе. Там потрощені дві автівки. Яких ще збитків завдав противник, з'ясовують спеціалісти. На щастя, люди не постраждали", - написав очільник ОВА.
Лисак додав, що на решті територій Дніпропетровщини було спокійно.
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показати весь коментар13.10.2024 20:39 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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