Окупанти вночі били по Нікопольщині з важкої артилерії та РСЗВ

Напередодні ввечері та вночі 13 жовтня 2024 року росіяни обстрілювали Нікопольщину Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти вдарили по райцентру, а також по Марганецькій та Покровській громадах.

"Цілив ворог по цих населених пунктах з важкої артилерії. Застосував РСЗВ "Град" та скерував дрон-камікадзе. Наслідки атак з'ясовують фахівці - обстежують території. Втім, головне - минулося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

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Також Лисак зазначає, що в інших районах Дніпропетровщини було тихо.