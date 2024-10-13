Окупанти вночі били по Нікопольщині з важкої артилерії та РСЗВ
Напередодні ввечері та вночі 13 жовтня 2024 року росіяни обстрілювали Нікопольщину Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, окупанти вдарили по райцентру, а також по Марганецькій та Покровській громадах.
"Цілив ворог по цих населених пунктах з важкої артилерії. Застосував РСЗВ "Град" та скерував дрон-камікадзе. Наслідки атак з'ясовують фахівці - обстежують території. Втім, головне - минулося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.
Також Лисак зазначає, що в інших районах Дніпропетровщини було тихо.
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