Впродовж дня загарбники обстрілювали Нікопольщину з артилерії та атакували дронами, пошкоджено промислове підприємство

Впродовж дня суботи, 20 жовтня, росіяни зо два десятки разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог бив з артилерії та атакував дронами.

Про це повідомив у Telegram очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Зо два десятки разів протягом дня Нікопольщина потерпала від ворожих атак. Окупанти тероризували район здебільшого дронами-камікадзе. Крім того, обстрілювали його з артилерії. Скинули боєприпас з БпЛА", - розповів посадовець.

Загарбники били по Мирівській, Марганецькій та Покровській громадах, а також по самому Нікополю.

Обійшлося без постраждалих.

Пошкоджень зазнало промислове підприємство.

Також Лисак додав, що вранці збили три ворожі дрони над Дніпропетровщиною. Серед знищених цілей був "шахед".

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