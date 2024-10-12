Впродовж дня загарбники обстрілювали Нікопольщину з артилерії та атакували дронами, пошкоджено промислове підприємство
Впродовж дня суботи, 20 жовтня, росіяни зо два десятки разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог бив з артилерії та атакував дронами.
Про це повідомив у Telegram очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Зо два десятки разів протягом дня Нікопольщина потерпала від ворожих атак. Окупанти тероризували район здебільшого дронами-камікадзе. Крім того, обстрілювали його з артилерії. Скинули боєприпас з БпЛА", - розповів посадовець.
Загарбники били по Мирівській, Марганецькій та Покровській громадах, а також по самому Нікополю.
Обійшлося без постраждалих.
Пошкоджень зазнало промислове підприємство.
Також Лисак додав, що вранці збили три ворожі дрони над Дніпропетровщиною. Серед знищених цілей був "шахед".
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