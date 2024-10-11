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Протягом дня під ударами окупантів перебували два райони Дніпропетровщини: пошкоджено будинок та інфраструктуру. ФОТО

Сьогодні, 11 жовтня, російські війська упродовж дня атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Нікопольський район

Так, Нікопольщину агресор атакував дронами-камікадзе та важкою артилерією. Прилітало по Нікополю, Мирівській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Пошкоджено інфраструктуру та приватний будинок.

Обстріл Нікопольщини 11 жовтня

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Синельниківський район

По Синельниківщині окупанти поцілили безпілотником. Понівечені господарська споруда та електромережа.

Як повідомляється, в обох районах - без загиблих і постраждалих.

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обстріл (28993) Нікополь (1229) Дніпропетровська область (3829)


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