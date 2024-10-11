В течение дня под ударами оккупантов находились два района Днепропетровщины: повреждены дом и инфраструктура. ФОТО
Сегодня, 11 октября, российские войска в течение дня атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
В частности, Никопольщину агрессор атаковал дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией. Прилетало по Никополю, Мировской, Червоногригорьевской и Марганецкой громадах. Повреждена инфраструктура и частный дом.
Синельниковский район
По Синельниковщине оккупанты ударили беспилотником. Изуродованы хозяйственная постройка и электросеть.
Как сообщается, в обоих районах - без погибших и пострадавших.
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