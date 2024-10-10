Последствия атаки РФ на дом в Кривом Роге: Спасены 6 человек, разрушена лестничная клетка. ФОТОрепортаж

В результате атаки РФ в Кривом Роге повреждена крыша дома.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

В одном из подъездов разрушена лестничная клетка.

Спасены 6 человек из поврежденной части дома. Также в городе повреждена газовая труба.







В ГСЧС сообщили, что спасены 7 человек, еще 26 человек вывели в безопасное место. Предварительно, пострадал 1 человек.











Атака РФ на Кривой Рог 10 октября

Напомним, утром 10 октября 2024 года в Кривом Роге прогремели взрывы.

Впоследствии стало известно, что войска РФ атаковали пятиэтажку в городе.

