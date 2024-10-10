РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9590 посетителей онлайн
Новости Фото Война
2 021 3

Последствия атаки РФ на дом в Кривом Роге: Спасены 6 человек, разрушена лестничная клетка. ФОТОрепортаж

В результате атаки РФ в Кривом Роге повреждена крыша дома.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

В одном из подъездов разрушена лестничная клетка.

Спасены 6 человек из поврежденной части дома. Также в городе повреждена газовая труба.

РФ атакувала п'ятиповерхівку у Кривому Розі
РФ атакувала п'ятиповерхівку у Кривому Розі
РФ атакувала п'ятиповерхівку у Кривому Розі

В ГСЧС сообщили, что спасены 7 человек, еще 26 человек вывели в безопасное место. Предварительно, пострадал 1 человек.

РФ атакувала Кривий Ріг
РФ атакувала Кривий Ріг
РФ атакувала Кривий Ріг
РФ атакувала Кривий Ріг
РФ атакувала Кривий Ріг

Также смотрите: Четверо человек ранены в результате российских обстрелов Днепропетровщины. ФОТОрепортаж

Атака РФ на Кривой Рог 10 октября

Напомним, утром 10 октября 2024 года в Кривом Роге прогремели взрывы.

Впоследствии стало известно, что войска РФ атаковали пятиэтажку в городе.

Также смотрите: Последствия авиаудара по частному сектору Запорожья: ранены 4 человека, в том числе - ребенок. ФОТОрепортаж

Автор: 

Кривой Рог (1432) обстрел (29164) Днепропетровская область (4387)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Станом на 14 липня українські правоохоронці розслідують майже 122 тис. кримінальних проваджень за фактами злочинів російських окупантів і їхніх пособників під час повномасштабного вторгнення в Україну.
показать весь комментарий
10.10.2024 09:32 Ответить
От тільки воно називається не "сходова клітина", а "сходова кліть".
показать весь комментарий
10.10.2024 10:25 Ответить
дивилась відео, як впав цей шахід..., летів, летів, а потім просто впав каменем вниз, чи то паливо закінчилось зненацька, чи то реб хтось застосував...
показать весь комментарий
10.10.2024 10:43 Ответить
 
 