Наслідки атаки РФ на будинок у Кривому Розі: Врятовано 6 осіб, зруйновано сходову клітину. ФОТОрепортаж

Внаслідок атаки РФ у Кривому Розі пошкоджено дах будинку.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

В одному з під'їздів зруйновано сходову клітину.

Врятовано 6 осіб із пошкодженої частини будинку. Також у місті пошкоджено газову трубу.







У ДСНС повідомили, що врятовано 7 осіб, ще 26 осіб вивели у безпечне місце. Попередньо, постраждала 1 людина.











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Атака РФ на Кривий Ріг 10 жовтня

Нагадаємо, вранці 10 жовтня 2024 року у Кривому Розі пролунали вибухи.

Згодом стало відомо, що війська РФ атакували п'ятиповерхівку в місті.

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