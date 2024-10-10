Наслідки атаки РФ на будинок у Кривому Розі: Врятовано 6 осіб, зруйновано сходову клітину. ФОТОрепортаж
Внаслідок атаки РФ у Кривому Розі пошкоджено дах будинку.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
В одному з під'їздів зруйновано сходову клітину.
Врятовано 6 осіб із пошкодженої частини будинку. Також у місті пошкоджено газову трубу.
У ДСНС повідомили, що врятовано 7 осіб, ще 26 осіб вивели у безпечне місце. Попередньо, постраждала 1 людина.
Атака РФ на Кривий Ріг 10 жовтня
Нагадаємо, вранці 10 жовтня 2024 року у Кривому Розі пролунали вибухи.
Згодом стало відомо, що війська РФ атакували п'ятиповерхівку в місті.
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anton korsiner
показати весь коментар10.10.2024 09:32 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Olifant
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Hanka Panyanka
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