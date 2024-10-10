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Новини Фото Війна
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Наслідки атаки РФ на будинок у Кривому Розі: Врятовано 6 осіб, зруйновано сходову клітину. ФОТОрепортаж

Внаслідок атаки РФ у Кривому Розі пошкоджено дах будинку.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

В одному з під'їздів зруйновано сходову клітину.

Врятовано 6 осіб із пошкодженої частини будинку. Також у місті пошкоджено газову трубу.

РФ атакувала п'ятиповерхівку у Кривому Розі
РФ атакувала п'ятиповерхівку у Кривому Розі
РФ атакувала п'ятиповерхівку у Кривому Розі

У ДСНС повідомили, що врятовано 7 осіб, ще 26 осіб вивели у безпечне місце. Попередньо, постраждала 1 людина.

РФ атакувала Кривий Ріг
РФ атакувала Кривий Ріг
РФ атакувала Кривий Ріг
РФ атакувала Кривий Ріг
РФ атакувала Кривий Ріг

Також читайте: Росіяни протягом дня атакували Дніпровський і Нікопольський райони: Пошкоджено будинки, підприємства та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Атака РФ на Кривий Ріг 10 жовтня

Нагадаємо, вранці 10 жовтня 2024 року у Кривому Розі пролунали вибухи

Згодом стало відомо, що війська РФ атакували п'ятиповерхівку в місті.

Також читайте: Внаслідок удару по портовій інфраструктурі в Одеській області 6 загиблих і 8 постраждалих (оновлено)

Автор: 

Кривий Ріг (1362) обстріл (28993) Дніпропетровська область (3829)


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Станом на 14 липня українські правоохоронці розслідують майже 122 тис. кримінальних проваджень за фактами злочинів російських окупантів і їхніх пособників під час повномасштабного вторгнення в Україну.
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10.10.2024 09:32 Відповісти
От тільки воно називається не "сходова клітина", а "сходова кліть".
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10.10.2024 10:25 Відповісти
дивилась відео, як впав цей шахід..., летів, летів, а потім просто впав каменем вниз, чи то паливо закінчилось зненацька, чи то реб хтось застосував...
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10.10.2024 10:43 Відповісти
 
 