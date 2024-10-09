Внаслідок удару по портовій інфраструктурі в Одеській області 6 загиблих і 8 постраждалих (оновлено)
Внаслідок чергової атаки російських терористів балістикою по портовій інфраструктурі Одеської області загинуло 6 людей ще 8 поранені.
Про це в своєму телеграм-каналі написав віцепрем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
Віцепрем'єр зазначив, що всі постраждалі – українці. Наразі їм надається медична допомога, п’ятеро перебувають у важкому стані.
Кулеба висловив співчуття родинам загиблих. Та побажав швидкого одужання постраждалим.
За його словами, під час атаки ушкоджень зазнало цивільне судно під прапором Панами – контейнеровоз "Shui Spirit". Це вже третє іноземне судно, атаковане росією, за останні чотири дні.
"Україна сьогодні залишається гарантом продовольчої безпеки. Тому важливо припинити практику цього терору — достатньою кількістю зброї, протиповітряної оборони, дипломатією, санкціями та покаранням за кожен воєнний злочин", - резюмував Кулеба.
Оновлення
Згодом очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок російського удару загинуло 6 людей ще 8 - поранені.
Російські удари по портовій інфраструктурі Одещини
Нагадаємо у понеділок, 7 жовтня, російські загарбники атакували Одесу балістичними ракетами. Ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, ще пʼятеро іноземних громадян постраждали.
У ніч на 6 жовтня 2024 року російські війська атакували український порт Південний. Пошкоджено цивільне судно "PARESA" під прапором Сент-Кітс і Невіс.
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Два хрестики. Один у квітні, другий у липні.
Не вистачає ракет.
Тим більше збити хоча б один літак з КАБом за 6 місяців на фронті.
******** як попуасів уже.
О , Кулеба виліз на своїй новій посаді ! А що , Кулеба , твої лопати не допомогли впоратись з балістикою ? Ти ж обіцяв лопатами битись з Ордою !