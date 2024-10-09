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Новини
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Внаслідок удару по портовій інфраструктурі в Одеській області 6 загиблих і 8 постраждалих (оновлено)

Наслідки удару по портовій інфраструктурі в Одеській області

Внаслідок чергової атаки російських терористів балістикою по портовій інфраструктурі Одеської області загинуло 6 людей ще 8 поранені.

Про це в своєму телеграм-каналі написав віцепрем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

Віцепрем'єр зазначив, що всі постраждалі – українці. Наразі їм надається медична допомога, п’ятеро перебувають у важкому стані. 

Кулеба висловив співчуття родинам загиблих. Та побажав швидкого одужання постраждалим.

За його словами, під час атаки ушкоджень зазнало цивільне судно під прапором Панами – контейнеровоз "Shui Spirit". Це вже третє іноземне судно, атаковане росією, за останні чотири дні.

Читайте: Унаслідок російських авіаатак на Харків та передмістя постраждала жінка. ФОТОрепортаж

"Україна сьогодні залишається гарантом продовольчої безпеки. Тому важливо припинити практику цього терору — достатньою кількістю зброї, протиповітряної оборони, дипломатією, санкціями та покаранням за кожен воєнний злочин", - резюмував Кулеба.

Оновлення

Згодом очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок російського удару загинуло 6 людей ще 8 - поранені.

Російські удари по портовій інфраструктурі Одещини

Нагадаємо у понеділок, 7 жовтня, російські загарбники атакували Одесу балістичними ракетами. Ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, ще пʼятеро іноземних громадян постраждали.

У ніч на 6 жовтня 2024 року російські війська атакували український порт Південний. Пошкоджено цивільне судно "PARESA" під прапором Сент-Кітс і Невіс.

Читайте: В Одесі пролунали вибухи, - Труханов

Автор: 

обстріл (28973) Одеса (5492) порт (2056) жертви (1810)


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Топ коментарі
+27
Один не вірний хрести к в бюлетні- і ти труп. Такова ціна клоунади.
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09.10.2024 22:37
+15
Ось якого х*я кацапські порти не чіпають!!!?
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09.10.2024 22:42
+14
Ударів у відповідь традиційно не буде. Оманськи таємні домовленості зробили з країни боксерську грушу для биття.
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09.10.2024 22:36
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Геноцид !
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09.10.2024 22:31 Відповісти
Один не вірний хрести к в бюлетні- і ти труп. Такова ціна клоунади.
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09.10.2024 22:37 Відповісти
Ти за Бойка голосував?
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09.10.2024 22:56 Відповісти
За Януковича в. ф.
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09.10.2024 22:58 Відповісти
Задоволений своїм вибором?
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09.10.2024 23:02 Відповісти
Завдяки якраз отаким невігласам які голосували за Януковича, та за Зеленського, ми зараз і маємо війну в краіні......
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09.10.2024 23:15 Відповісти
мабуть за ту яка закликала - жоден танк не має виїхати із бокса...
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09.10.2024 23:19 Відповісти
Jolli
Два хрестики. Один у квітні, другий у липні.
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10.10.2024 02:52 Відповісти
Ударів у відповідь традиційно не буде. Оманськи таємні домовленості зробили з країни боксерську грушу для биття.
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09.10.2024 22:36 Відповісти
Вже Румунія місяць як дала Петріот. Де він?
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09.10.2024 22:56 Відповісти
Третій день горить нафтовий термінал в окупованій Феодосії після успішного удару ЗСУ. ВIДЕО Джерело:
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09.10.2024 23:46 Відповісти
Ось якого х*я кацапські порти не чіпають!!!?
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09.10.2024 22:42 Відповісти
Не можна..підербюргерам потрібно годувати представників нижчих рас українським зерном завдяки договору про зернову угоду..щоби примати не їхали до Європи і не заважали їм жарити один одного в очко в затишних і ситих куточках
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09.10.2024 22:56 Відповісти
У нас нема чим бити навіть по воєнним цілям, а ви говорити про цивільні.

Не вистачає ракет.
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09.10.2024 23:04 Відповісти
Є
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09.10.2024 23:16 Відповісти
Интересно. Рыбпорт принадлежит китайцам. Дядюшка Си может и обидеться...
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09.10.2024 22:47 Відповісти
Ну да...а ***** извинится...и отдаст еще один кусок тайги в качестве извинения...и си такое извинение примет...можете не сомневаться
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09.10.2024 22:50 Відповісти
Думаю, дело в другом. На Рыбпорт Черноморска и его контейнерный терминал, выстроенный на китайские деньги, кто-то из зелени глаз свой бл@дский положил. Ходили такие слухи...
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09.10.2024 22:53 Відповісти
То что они положили сомнений нет...чужое глаз..на народ член....
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09.10.2024 23:01 Відповісти
Так сам рыбпорт и не пострадал.Пострадала лодка.
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10.10.2024 07:39 Відповісти
Пострадал перегрузочный комплекс- пачеки и 14 работников порта, из которых 6 погибли. Но "сам рыбпорт не пострадал".
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10.10.2024 08:07 Відповісти
Деградація нашого ППО колосальна. Уже не можем захистити морський експорт.
Тим більше збити хоча б один літак з КАБом за 6 місяців на фронті.
******** як попуасів уже.
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09.10.2024 22:56 Відповісти
Для чого нагнітаєте? Елітні котеджні містечка Київщини під надійним захистом, на них навіть обломки збитих не падають, на відміну від спальних районів столиці. Значить все добре, варто радіти. А на усіх ППО не вистачить, тому варто захищати найцінніше що в нас є - нашу "еліту".
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09.10.2024 23:02 Відповісти
Ось у кацапів нормального ПВО немає, тому треба щоденно мацкву бомбили!
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09.10.2024 23:09 Відповісти
Вони так не домовлялись !
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10.10.2024 08:10 Відповісти
Нi, на мiстечка вже також не вистачае. Зе просить портнерiв пiдкинуть нових.
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09.10.2024 23:22 Відповісти
Топіть кацапські танкери у відповідь.
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09.10.2024 23:20 Відповісти
"Про це в своєму телеграм-каналі https://t.me/OleksiyKuleba/4968 написав віцепрем'єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба ..."

О , Кулеба виліз на своїй новій посаді ! А що , Кулеба , твої лопати не допомогли впоратись з балістикою ? Ти ж обіцяв лопатами битись з Ордою !
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10.10.2024 00:25 Відповісти
То не той Кулеба, то був Дмитро а це Олексій 😄
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10.10.2024 01:59 Відповісти
Перевірив . Зрозумів , що то не той Кулеба. Дякую за підказку.
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10.10.2024 10:55 Відповісти
Де Малюк з морськими дронами? Чому у новососіську не тонуть танкери???
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10.10.2024 10:06 Відповісти
 
 