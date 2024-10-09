РУС
Вследствие удара по портовой инфраструктуре в Одесской области 6 погибших и 8 пострадавших (обновлено)

Наслідки удару по портовій інфраструктурі в Одеській області

Вследствие очередной атаки российских террористов баллистикой по портовой инфраструктуре Одесской области погибли 6 человек, еще 8 ранены.

Об этом в своем телеграм-канале написал вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Вице-премьер отметил, что все пострадавшие – украинцы. Пока им оказывается медицинская помощь, пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Кулеба выразил соболезнования семьям погибших. И пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

По его словам, во время атаки повреждения получило гражданское судно под флагом Панамы - контейнеровоз "Shui Spirit". Это уже третье иностранное судно, атакованное россией, за последние четыре дня.

Читайте также: РФ ударила баллистикой по судну под флагом Палау в Одессе: погиб украинец, еще пятеро иностранцев пострадали

"Украина сегодня остается гарантом продовольственной безопасности. Поэтому важно прекратить практику этого террора - достаточным количеством оружия, противовоздушной обороны, дипломатией, санкциями и наказанием за каждое военное преступление", - резюмировал Кулеба.

Обновление

Впоследствии глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате российского удара погибли 6 человек еще 8 - ранены.

Российские удары по портовой инфраструктуре Одесщины

Напомним, в понедельник, 7 октября, российские захватчики атаковали Одессу баллистическими ракетами. Враг ударил в гражданское судно под флагом Палау. Погиб 60-летний украинец, еще пять иностранных граждан пострадали.

В ночь на 6 октября 2024 года российские войска атаковали украинский порт Южный. Поврежден гражданский суд "PARESA" под флагом Сент-Китс и Невис.

Читайте также: В Одессе раздались взрывы, - Труханов

обстрел (29164) Одесса (8011) порт (746) жертвы (2160)
Топ комментарии
+27
Один не вірний хрести к в бюлетні- і ти труп. Такова ціна клоунади.
09.10.2024 22:37 Ответить
+15
Ось якого х*я кацапські порти не чіпають!!!?
09.10.2024 22:42 Ответить
+14
Ударів у відповідь традиційно не буде. Оманськи таємні домовленості зробили з країни боксерську грушу для биття.
09.10.2024 22:36 Ответить
Геноцид !
09.10.2024 22:31 Ответить
Один не вірний хрести к в бюлетні- і ти труп. Такова ціна клоунади.
09.10.2024 22:37 Ответить
Ти за Бойка голосував?
09.10.2024 22:56 Ответить
За Януковича в. ф.
09.10.2024 22:58 Ответить
Задоволений своїм вибором?
09.10.2024 23:02 Ответить
Завдяки якраз отаким невігласам які голосували за Януковича, та за Зеленського, ми зараз і маємо війну в краіні......
09.10.2024 23:15 Ответить
мабуть за ту яка закликала - жоден танк не має виїхати із бокса...
09.10.2024 23:19 Ответить
Jolli
Два хрестики. Один у квітні, другий у липні.
10.10.2024 02:52 Ответить
Ударів у відповідь традиційно не буде. Оманськи таємні домовленості зробили з країни боксерську грушу для биття.
09.10.2024 22:36 Ответить
Вже Румунія місяць як дала Петріот. Де він?
показать весь комментарий
Третій день горить нафтовий термінал в окупованій Феодосії після успішного удару ЗСУ. ВIДЕО Джерело:
09.10.2024 23:46 Ответить
Ось якого х*я кацапські порти не чіпають!!!?
09.10.2024 22:42 Ответить
Не можна..підербюргерам потрібно годувати представників нижчих рас українським зерном завдяки договору про зернову угоду..щоби примати не їхали до Європи і не заважали їм жарити один одного в очко в затишних і ситих куточках
показать весь комментарий
У нас нема чим бити навіть по воєнним цілям, а ви говорити про цивільні.

Не вистачає ракет.
09.10.2024 23:04 Ответить
Є
09.10.2024 23:16 Ответить
Интересно. Рыбпорт принадлежит китайцам. Дядюшка Си может и обидеться...
показать весь комментарий
Ну да...а ***** извинится...и отдаст еще один кусок тайги в качестве извинения...и си такое извинение примет...можете не сомневаться
показать весь комментарий
Думаю, дело в другом. На Рыбпорт Черноморска и его контейнерный терминал, выстроенный на китайские деньги, кто-то из зелени глаз свой бл@дский положил. Ходили такие слухи...
показать весь комментарий
То что они положили сомнений нет...чужое глаз..на народ член....
показать весь комментарий
Так сам рыбпорт и не пострадал.Пострадала лодка.
показать весь комментарий
Пострадал перегрузочный комплекс- пачеки и 14 работников порта, из которых 6 погибли. Но "сам рыбпорт не пострадал".
показать весь комментарий
Деградація нашого ППО колосальна. Уже не можем захистити морський експорт.
Тим більше збити хоча б один літак з КАБом за 6 місяців на фронті.
******** як попуасів уже.
09.10.2024 22:56 Ответить
Для чого нагнітаєте? Елітні котеджні містечка Київщини під надійним захистом, на них навіть обломки збитих не падають, на відміну від спальних районів столиці. Значить все добре, варто радіти. А на усіх ППО не вистачить, тому варто захищати найцінніше що в нас є - нашу "еліту".
показать весь комментарий
Ось у кацапів нормального ПВО немає, тому треба щоденно мацкву бомбили!
показать весь комментарий
Вони так не домовлялись !
показать весь комментарий
Нi, на мiстечка вже також не вистачае. Зе просить портнерiв пiдкинуть нових.
показать весь комментарий
Топіть кацапські танкери у відповідь.
показать весь комментарий
"Про це в своєму телеграм-каналі https://t.me/OleksiyKuleba/4968 написав віцепрем'єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба ..."

О , Кулеба виліз на своїй новій посаді ! А що , Кулеба , твої лопати не допомогли впоратись з балістикою ? Ти ж обіцяв лопатами битись з Ордою !
показать весь комментарий
То не той Кулеба, то був Дмитро а це Олексій 😄
показать весь комментарий
Перевірив . Зрозумів , що то не той Кулеба. Дякую за підказку.
показать весь комментарий
Де Малюк з морськими дронами? Чому у новососіську не тонуть танкери???
показать весь комментарий
