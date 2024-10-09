Вследствие удара по портовой инфраструктуре в Одесской области 6 погибших и 8 пострадавших (обновлено)

Вследствие очередной атаки российских террористов баллистикой по портовой инфраструктуре Одесской области погибли 6 человек, еще 8 ранены.

Об этом в своем телеграм-канале написал вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Вице-премьер отметил, что все пострадавшие – украинцы. Пока им оказывается медицинская помощь, пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Кулеба выразил соболезнования семьям погибших. И пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

По его словам, во время атаки повреждения получило гражданское судно под флагом Панамы - контейнеровоз "Shui Spirit". Это уже третье иностранное судно, атакованное россией, за последние четыре дня.

Читайте также: РФ ударила баллистикой по судну под флагом Палау в Одессе: погиб украинец, еще пятеро иностранцев пострадали

"Украина сегодня остается гарантом продовольственной безопасности. Поэтому важно прекратить практику этого террора - достаточным количеством оружия, противовоздушной обороны, дипломатией, санкциями и наказанием за каждое военное преступление", - резюмировал Кулеба.

Обновление

Впоследствии глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате российского удара погибли 6 человек еще 8 - ранены.

Российские удары по портовой инфраструктуре Одесщины

Напомним, в понедельник, 7 октября, российские захватчики атаковали Одессу баллистическими ракетами. Враг ударил в гражданское судно под флагом Палау. Погиб 60-летний украинец, еще пять иностранных граждан пострадали.

В ночь на 6 октября 2024 года российские войска атаковали украинский порт Южный. Поврежден гражданский суд "PARESA" под флагом Сент-Китс и Невис.

Читайте также: В Одессе раздались взрывы, - Труханов