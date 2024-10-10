Россияне в течение дня атаковали Днепропетровщину: поврежден частный дом и инфраструктура
В течение 10 октября российские войска обстреляли дронами-камикадзе и из тяжелой артиллерии Никополь и еще две громады Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
В течение дня агрессор с десяток раз целился по Никопольщине - райцентру, Червоногригорьевской и Мировской громадам. Бил дронами-камикадзе, применил и тяжелую артиллерию.
Повреждены частный дом и хозяйственная постройка. А еще - инфраструктура. Погибших и пострадавших нет.
Кривой Рог
В Кривом Роге весь день продолжалась ликвидация последствий вражеской атаки. Владельцам поврежденного жилья выдавали стройматериалы для временного ремонта.
Большинство жителей поврежденной многоэтажки уже смогли попасть домой. Кроме тех, кто проживал в наиболее поврежденном подъезде. Там проведут экспертизу. Определят, можно ли будет его восстановить.
Лысак поблагодарил спасателей, медиков, коммунальщиков, полицейских, психологов. Всем, кто в эти тяжелые мгновения рядом с людьми, которые пострадали из-за российского террора.
Атака РФ на Кривой Рог 10 октября
Напомним, утром 10 октября 2024 года в Кривом Роге прогремели взрывы.
Впоследствии стало известно, что войска РФ атаковали пятиэтажку в городе. В одном из подъездов разрушена лестничная клетка. Спасены 6 человек из поврежденной части дома.
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