Россияне в течение дня атаковали Днепропетровщину: поврежден частный дом и инфраструктура

В течение 10 октября российские войска обстреляли дронами-камикадзе и из тяжелой артиллерии Никополь и еще две громады Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Никопольский район

В течение дня агрессор с десяток раз целился по Никопольщине - райцентру, Червоногригорьевской и Мировской громадам. Бил дронами-камикадзе, применил и тяжелую артиллерию.

Повреждены частный дом и хозяйственная постройка. А еще - инфраструктура. Погибших и пострадавших нет.

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Кривой Рог

В Кривом Роге весь день продолжалась ликвидация последствий вражеской атаки. Владельцам поврежденного жилья выдавали стройматериалы для временного ремонта.

Большинство жителей поврежденной многоэтажки уже смогли попасть домой. Кроме тех, кто проживал в наиболее поврежденном подъезде. Там проведут экспертизу. Определят, можно ли будет его восстановить.

Лысак поблагодарил спасателей, медиков, коммунальщиков, полицейских, психологов. Всем, кто в эти тяжелые мгновения рядом с людьми, которые пострадали из-за российского террора.

Атака РФ на Кривой Рог 10 октября

Напомним, утром 10 октября 2024 года в Кривом Роге прогремели взрывы.

Впоследствии стало известно, что войска РФ атаковали пятиэтажку в городе. В одном из подъездов разрушена лестничная клетка. Спасены 6 человек из поврежденной части дома.