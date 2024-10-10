Росіяни протягом дня атакували Дніпропетровщину: Пошкоджено приватний будинок та інфраструктуру

Протягом 10 жовтня російські війська обстріляли дронами-камікадзе і з важкої артилерії Нікополь і ще дві громади Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Нікопольський район

Протягом дня агресор з десяток разів цілив по Нікопольщині – райцентру, Червоногригорівській та Мирівській громадах. Бив дронами-камікадзе, застосував і важку артилерію.

Пошкоджені приватний будинок та господарська споруда. А ще – інфраструктура. Загиблих і постраждалих немає.

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Кривий Ріг

У Кривому Розі увесь день тривала ліквідація наслідків ворожої атаки. Власникам понівеченого житла видавали будматеріали для тимчасового ремонту.

Більшість мешканців побитої багатоповерхівки вже змогли потрапити додому. Окрім тих, хто проживав у найбільш пошкодженому під’їзді. Там проведуть експертизу. Визначать, чи можна буде його відновити.

Лисак подякував рятувальникам, медикам, комунальникам, поліцейським, психологам. Всім, хто у ці важкі миті поряд з людьми, які постраждали через російський терор.

Атака РФ на Кривий Ріг 10 жовтня

Нагадаємо, вранці 10 жовтня 2024 року у Кривому Розі пролунали вибухи.

Згодом стало відомо, що війська РФ атакували п'ятиповерхівку в місті. В одному з під'їздів зруйновано сходову клітину. Врятовано 6 осіб із пошкодженої частини будинку.