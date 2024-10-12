В течение дня захватчики обстреливали Никопольщину из артиллерии и атаковали дронами, повреждено промышленное предприятие
В течение дня субботы, 20 октября, россияне два десятка раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Враг бил из артиллерии и атаковал дронами.
Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"Около двух десятков раз в течение дня Никопольщина страдала от вражеских атак. Оккупанты терроризировали район в основном дронами-камикадзе. Кроме того, обстреливали его из артиллерии. Сбросили боеприпас с БПЛА", - рассказал чиновник.
Захватчики били по Мировской, Марганецкой и Покровской громадам, а также по самому Никополю.
Обошлось без пострадавших.
Повреждения получило промышленное предприятие.
Также Лысак добавил, что утром сбили три вражеских дрона над Днепропетровщиной. Среди уничтоженных целей был "Шахед".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль