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Новости Война
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В течение дня захватчики обстреливали Никопольщину из артиллерии и атаковали дронами, повреждено промышленное предприятие

Окупанти били по нікопольщині з артилерії і атакували дронами

В течение дня субботы, 20 октября, россияне два десятка раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Враг бил из артиллерии и атаковал дронами.

Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Около двух десятков раз в течение дня Никопольщина страдала от вражеских атак. Оккупанты терроризировали район в основном дронами-камикадзе. Кроме того, обстреливали его из артиллерии. Сбросили боеприпас с БПЛА", - рассказал чиновник.

Захватчики били по Мировской, Марганецкой и Покровской громадам, а также по самому Никополю.

Обошлось без пострадавших.

Повреждения получило промышленное предприятие.

Также Лысак добавил, что утром сбили три вражеских дрона над Днепропетровщиной. Среди уничтоженных целей был "Шахед".

Смотрите также: В течение дня под ударами оккупантов находились два района Днепропетровщины: повреждены дом и инфраструктура. ФОТО

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обстрел (27672) Никополь (1060) Днепропетровская область (4050)


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