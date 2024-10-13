Оккупанты ночью били по Никопольщине из тяжелой артиллерии и РСЗО

Накануне вечером и ночью 13 октября 2024 года россияне обстреливали Никопольщину Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты ударили по райцентру, а также по Марганецкой и Покровской громадам.

"Целился враг по этим населенным пунктам из тяжелой артиллерии. Применил РСЗО "Град" и направил дрон-камикадзе. Последствия атак выясняют специалисты - обследуют территории. Впрочем, главное - обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

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Также Лысак отмечает, что в других районах Днепропетровщины было тихо.