Оккупанты ночью били по Никопольщине из тяжелой артиллерии и РСЗО
Накануне вечером и ночью 13 октября 2024 года россияне обстреливали Никопольщину Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, оккупанты ударили по райцентру, а также по Марганецкой и Покровской громадам.
"Целился враг по этим населенным пунктам из тяжелой артиллерии. Применил РСЗО "Град" и направил дрон-камикадзе. Последствия атак выясняют специалисты - обследуют территории. Впрочем, главное - обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
Также Лысак отмечает, что в других районах Днепропетровщины было тихо.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль