Россияне атаковали Никопольщину более 30 раз, пострадали 3 человека. ФОТОРЕПОРТАЖ
17 октября российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровщины более 30 раз.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Более 30 раз в течение дня российская армия била по Никопольщине. Для подавляющего большинства атак агрессор применял дроны-камикадзе. Были и артобстрелы", - рассказал Лысак.
Под ударами оказались Никополь, Мировская и Марганецкая громады.
Вследствие обстрелов пострадали три человека. Также повреждены предприятие, инфраструктура. Изуродованы три многоэтажки, 15 частных домов, полдесятка хозяйственных построек, авто. Одна легковушка - уничтожена. Зацепило линии электропередач и газопроводы.
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