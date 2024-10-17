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Россияне атаковали Никопольщину более 30 раз, пострадали 3 человека. ФОТОРЕПОРТАЖ

17 октября российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровщины более 30 раз.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Более 30 раз в течение дня российская армия била по Никопольщине. Для подавляющего большинства атак агрессор применял дроны-камикадзе. Были и артобстрелы", - рассказал Лысак.

Под ударами оказались Никополь, Мировская и Марганецкая громады.

Російські обстріли Нікопольщини 17 жовтня

Вследствие обстрелов пострадали три человека. Также повреждены предприятие, инфраструктура. Изуродованы три многоэтажки, 15 частных домов, полдесятка хозяйственных построек, авто. Одна легковушка - уничтожена. Зацепило линии электропередач и газопроводы.

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Наслідки російських обстрілів Нікопольщини

Пошкоджений російським обстрілом будівля
Авто у яке влучив російський снаряд

Автор: 

обстрел (27731) Никополь (1064) Днепропетровская область (4061)


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