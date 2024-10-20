Россияне более 10 раз обстреливали Никопольщину из артиллерии и атаковали дронами. ФОТОрепортаж

20 октября россияне атаковали Никопольский район Днепропетровщины более 10 раз различными типами вооружения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"Более десятка атак пришлось на районный центр, Марганецкую, Червоногригорьевскую, Покровскую громады", - рассказал Лысак.

По его словам, повреждены частный дом и две хозяйственные постройки.

Люди не пострадали.

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