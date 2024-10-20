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Новости Война
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Оккупанты атаковали Кривой Рог баллистикой, есть повреждения гражданской инфраструктуры.

росіяни атакували Кривий Ріг балістикою

Поздно вечером воскресенья, 20 октября, россияне нанесли удар баллистической ракетой по Кривому Рогу Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Ракетная атака на Кривой Рог. Есть повреждения гражданской инфраструктуры. Детали уточняем", - написал чиновник.

Перед тем Воздушные Силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления.

"Скоростная цель через Херсонскую область курсом на Кривой Рог", - сообщали ВС в 23:01.

Смотрите также: Завершена спасательная операция на месте вражеского удара в Кривом Роге. ФОТОрепортаж

Автор: 

Кривой Рог (1406) обстрел (27820)


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