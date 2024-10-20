Завершена спасательная операция на месте вражеского удара в Кривом Роге. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Кривом Роге Днепропетровской области завершена спасательная операция на месте ночной вражеской атаки.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Пострадавшие из-за российского удара

По его словам, среди пострадавших три женщины и 14 мужчин.

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Повреждение

По уточненной информации, повреждены 15 многоэтажек, магазины, кафе, церковь, отделение банка, офисные помещения. Поврежден также газопровод.

Разбиты почти три десятка автомобилей.













"В специальном штабе местные могут получить osb-плиты и пленку. Строительные материалы - чтобы владельцы могли починить побитое. Также принимают заявления о поврежденном имуществе. Коммунальщики убирают город от обломков", - добавляет Лысак.

Напомним, поздно вечером субботы, 19 октября, враг дважды ударил баллистическим вооружением по Кривому Рогу Днепропетровской области. По состоянию на утро количество пострадавших возросло до 17. В больнице находятся восемь пострадавших.