РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7044 посетителя онлайн
Новости Фото
2 913 0

Завершена спасательная операция на месте вражеского удара в Кривом Роге. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Кривом Роге Днепропетровской области завершена спасательная операция на месте ночной вражеской атаки.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Пострадавшие из-за российского удара

По его словам, среди пострадавших три женщины и 14 мужчин.

Также смотрите: Удар армии РФ баллистикой по Кривому Рогу: пострадали 17 человек. В больнице находятся восемь пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

Повреждение

По уточненной информации, повреждены 15 многоэтажек, магазины, кафе, церковь, отделение банка, офисные помещения. Поврежден также газопровод.

Разбиты почти три десятка автомобилей.

наслідки удару по Кривому Рогу
наслідки удару по Кривому Рогу
наслідки удару по Кривому Рогу
наслідки удару по Кривому Рогу
наслідки удару по Кривому Рогу
наслідки удару по Кривому Рогу

"В специальном штабе местные могут получить osb-плиты и пленку. Строительные материалы - чтобы владельцы могли починить побитое. Также принимают заявления о поврежденном имуществе. Коммунальщики убирают город от обломков", - добавляет Лысак.

Напомним, поздно вечером субботы, 19 октября, враг дважды ударил баллистическим вооружением по Кривому Рогу Днепропетровской области. По состоянию на утро количество пострадавших возросло до 17. В больнице находятся восемь пострадавших.

Автор: 

Кривой Рог (1406) обстрел (27820)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 