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Завершено рятувальну операцію на місці ворожого удару в Кривому Розі. ФОТОрепортаж

У Кривому Розі Дніпропетровської області завершено рятувальну операцію на місці нічної ворожої атаки. 

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Постраждалі через російський удар

За його словами, серед постраждалих три жінки і 14 чоловіків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар росіян балістикою по Кривому Рогу: 13 постраждалих, одна людина в операційній

Пошкодження

За уточненою інформацією, пошкоджено 15 багатоповерхівок, магазини, кав’ярня, церква, відділення банку, офісні приміщення. Пошкоджено також газогін.

Потрощено майже три десятки автомобілів.

наслідки удару по Кривому Рогу
наслідки удару по Кривому Рогу
наслідки удару по Кривому Рогу
наслідки удару по Кривому Рогу
наслідки удару по Кривому Рогу
наслідки удару по Кривому Рогу

"У спеціальному штабі місцеві можуть отримати osb-плити і плівку. Будівельні матеріали – аби власники могли полагодити побите. Також приймають заяви про пошкоджене майно. Комунальники прибирають місто від уламків", - додає Лисак.

Нагадаємо, пізно ввечері суботи, 19 жовтня, ворог двічі вдарив балістичним озброєнням по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Станом на ранок кількість постраждалих зросла до 17. У лікарні перебувають восьмеро потерпілих.

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Кривий Ріг (1362) обстріл (29141)


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