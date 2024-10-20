Завершено рятувальну операцію на місці ворожого удару в Кривому Розі. ФОТОрепортаж

У Кривому Розі Дніпропетровської області завершено рятувальну операцію на місці нічної ворожої атаки.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Постраждалі через російський удар

За його словами, серед постраждалих три жінки і 14 чоловіків.

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Пошкодження

За уточненою інформацією, пошкоджено 15 багатоповерхівок, магазини, кав’ярня, церква, відділення банку, офісні приміщення. Пошкоджено також газогін.

Потрощено майже три десятки автомобілів.













"У спеціальному штабі місцеві можуть отримати osb-плити і плівку. Будівельні матеріали – аби власники могли полагодити побите. Також приймають заяви про пошкоджене майно. Комунальники прибирають місто від уламків", - додає Лисак.

Нагадаємо, пізно ввечері суботи, 19 жовтня, ворог двічі вдарив балістичним озброєнням по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Станом на ранок кількість постраждалих зросла до 17. У лікарні перебувають восьмеро потерпілих.