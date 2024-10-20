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Удар армии РФ баллистикой по Кривому Рогу: пострадали 17 человек. В больнице находятся восемь пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

Из-за российских атак в Кривом Роге пострадали 17 человек. Из них 14 понадобилась помощь медиков. В больнице находятся 8 пострадавших. Состояние всех - средней тяжести.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Повреждены отель, магазин, админздание, учебное заведение, семь многоквартирных домов. Побиты около полутора десятков автомобилей. В частности, и три пожарные машины, столько же служебных автомобилей полиции и скорая.

"В городе развернули штабы. Там принимают заявления о поврежденном имуществе. А еще - выдают стройматериалы. Людей обеспечивают едой и горячим чаем", - отметил Лысак.

Также ночью оккупанты били артиллерией по Марганцу Никопольского района, на утро обстреляли райцентр. Никто не пострадал.

Напомним, поздно вечером субботы, 19 октября, враг дважды ударил баллистическим вооружением по Кривому Рогу Днепропетровской области.

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Удар по Кривому Рогу 19 жовтня
Удар по Кривому Рогу 19 жовтня
Удар по Кривому Рогу 19 жовтня
Удар по Кривому Рогу 19 жовтня
Удар по Кривому Рогу 19 жовтня

Автор: 

Кривой Рог (1406) обстрел (27807)


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Топ комментарии
+8
А ти, дурне трололо, чию справу продовжуєш?
Чи ти не та сама танька кривоножка , яка за зебіла свою попу рвала, а тепер в Німеччину втікла?
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20.10.2024 08:38 Ответить
+2
Судячі по пошкодження пожежних і мусоровозів росіянці вже мають напрацьовану схему - після першого удару через 15-20 хвилин контрольний постріл, коли прибуде допомога до пострадалих.
Це вже нелюди. Хотілося б , щоб відбулися військові трибунали над військовими, які виконували злочинні накази і віддавали їх.
Але це не з нашою владою...
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20.10.2024 11:12 Ответить
+2
який план перемогти коли у них є тактична ракета на кожен готель?
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20.10.2024 11:46 Ответить
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А ти де ошиваєшся, патріотка? Понавибирала та звалила? Чи Порошенка із зєлєю інопланетяни нам назначили?
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20.10.2024 09:15 Ответить
А ти, дурне трололо, чию справу продовжуєш?
Чи ти не та сама танька кривоножка , яка за зебіла свою попу рвала, а тепер в Німеччину втікла?
показать весь комментарий
20.10.2024 08:38 Ответить
Судячі по пошкодження пожежних і мусоровозів росіянці вже мають напрацьовану схему - після першого удару через 15-20 хвилин контрольний постріл, коли прибуде допомога до пострадалих.
Це вже нелюди. Хотілося б , щоб відбулися військові трибунали над військовими, які виконували злочинні накази і віддавали їх.
Але це не з нашою владою...
показать весь комментарий
20.10.2024 11:12 Ответить
який план перемогти коли у них є тактична ракета на кожен готель?
показать весь комментарий
20.10.2024 11:46 Ответить
 
 