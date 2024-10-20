Удар армии РФ баллистикой по Кривому Рогу: пострадали 17 человек. В больнице находятся восемь пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

Из-за российских атак в Кривом Роге пострадали 17 человек. Из них 14 понадобилась помощь медиков. В больнице находятся 8 пострадавших. Состояние всех - средней тяжести.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Повреждены отель, магазин, админздание, учебное заведение, семь многоквартирных домов. Побиты около полутора десятков автомобилей. В частности, и три пожарные машины, столько же служебных автомобилей полиции и скорая.

"В городе развернули штабы. Там принимают заявления о поврежденном имуществе. А еще - выдают стройматериалы. Людей обеспечивают едой и горячим чаем", - отметил Лысак.

Также ночью оккупанты били артиллерией по Марганцу Никопольского района, на утро обстреляли райцентр. Никто не пострадал.

Напомним, поздно вечером субботы, 19 октября, враг дважды ударил баллистическим вооружением по Кривому Рогу Днепропетровской области.

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