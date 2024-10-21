Окупанти атакували Кривий Ріг балістикою, постраждав чоловік

Пізно ввечері неділі, 20 жовтня, росіяни завдали удару балістичною ракетою по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Ракетна атака на Кривий Ріг. Є пошкодження цивільної інфраструктури. Деталі уточнюємо", - написав посадовець.

Перед тим Повітряні Сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку.

"Швидкісна ціль через Херсонщину курсом на Кривий Ріг", - повідомляли ПС о 23:01.

Згодом Лисак повідомив, що внаслідок удару постраждала одна людина.

Пізніше голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що кількість постраждалих збільшилась до трьох.

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