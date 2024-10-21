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У Кривому Розі пролунали вибухи. Повітряні сили інформують про загрозу балістики

Балістика на Кривий Ріг

У Кривому Розі Дніпропетровської області під час повітряної тривоги було чути вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий телеграм-канал.

"Вибухи у місті!", - йдеться у повідомленні.

Повітряні сили інформували про загрозу балістики для Кривого Рогу. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували Кривий Ріг балістикою, постраждав чоловік

"Знову балістична ракетна атака. Можливі повторні запуски", - повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Як повідомлялося, пізно ввечері 20 жовтня окупанти знову атакували балістичною ракетою Кривий Ріг, знову вдарили по житловому кварталу.

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Кривий Ріг (1362) Повітряні сили (2756) балістичні ракети (443)


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