У Кривому Розі пролунали вибухи. Повітряні сили інформують про загрозу балістики
У Кривому Розі Дніпропетровської області під час повітряної тривоги було чути вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий телеграм-канал.
"Вибухи у місті!", - йдеться у повідомленні.
Повітряні сили інформували про загрозу балістики для Кривого Рогу.
"Знову балістична ракетна атака. Можливі повторні запуски", - повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.
Як повідомлялося, пізно ввечері 20 жовтня окупанти знову атакували балістичною ракетою Кривий Ріг, знову вдарили по житловому кварталу.
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