2 239 12

Удар по Кривому Рогу: количество пострадавших увеличилось до 14. ФОТОрепортаж

В результате российской атаки на Кривой Рог вечером 28 октября погиб 39-летний мужчина. Ранены 14 человек, еще 5 жителей спасли чрезвычайники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"14 человек пострадали из-за ракетного удара по Кривому Рогу. 10 из них госпитализированы. Один раненый - "тяжелый". Остальные в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

В результате российского удара в городе повреждены 11 многоквартирных домов, клиника, школа, админздание. Уничтожены 12 гаражей, еще 10 - изуродованы. Задело газопровод. Также возник пожар, который потушили спасатели.

Обстрелы Днепропетровщины

С вечера оккупанты обстреливали "Градом", артиллерией, били дронами-камикадзе Никопольский район. Поцелили по Никополю, Покровской, Мировской, Червоногригорьевской громадах.

Повреждена инфраструктура, АЗС, частный дом, газопровод.

+1
рідне місто президента...хоч не в його будинок влучила ракета?
адже там має бути музей і на зовнішній стіні памятна дошка з коростишівського чорного граніту
показать весь комментарий
29.10.2024 07:56
+1
зеленский уже озаботился и всех отправил в пункт незламности
показать весь комментарий
29.10.2024 08:00
+1
крамольне - з зеленими у владі?
Україні нема чого робити на війні....
показать весь комментарий
29.10.2024 08:20
рідне місто президента...хоч не в його будинок влучила ракета?
адже там має бути музей і на зовнішній стіні памятна дошка з коростишівського чорного граніту
показать весь комментарий
29.10.2024 07:56
буба вже киянин і посрать йому на тей рог кривий
показать весь комментарий
29.10.2024 07:59
місто може відкликати використання згадки одного зі своїх кварталів у назвах продюсованих зеленським відосиків і програм...
без цього вся комічна бульбашка здується і доведеться власникам цього дійства сидіти на паперті іллінської церкви і очікувати на подаяння..
показать весь комментарий
29.10.2024 08:14
крамольне - з зеленими у владі?
Україні нема чого робити на війні....
показать весь комментарий
29.10.2024 08:20
зеленский уже озаботился и всех отправил в пункт незламности
показать весь комментарий
29.10.2024 08:00
бляха - як же я хочу помилитися!
показать весь комментарий
29.10.2024 08:22
даду бубі персональні 1000 гривень!
ну це падло як би теж громадянин України?
показать весь комментарий
29.10.2024 08:28
саме тут і помилка...
показать весь комментарий
29.10.2024 12:18
псіна зелена - тобі кешем чи карточкою?
показать весь комментарий
29.10.2024 08:30
ми зробили в Україні зелену неправду
показать весь комментарий
29.10.2024 08:49
Кривий Ріг, мені вас дуже шкода, але це ваш вибір, це ви замість "армії, мови, віри, ЄС, НАТО і миру" вибрали війну -"какую разницу", "перестать стрелять" і "сойдьомся посерединє". Сходитеся? Тільки ви не думали, що сходитися прийдеться на руїнах, а не зеленому раю, який вам обіцяв Потужний. Подивіться що ви наробили? А Потужний ще вам поставив головою військово-цивілшьної адміністрації рига вілкула, який із московитами ходив по вокзалах і співав пісні "расцвєталі яблуні і груші" на противагу українським колядкам.
показать весь комментарий
29.10.2024 10:28
хтось собі уявляє Волинь без України?
не треба так - ми щє можемо дратися і будемо....
стільки скільки потрібно!
треба буде завжди? - будемо завжди!
показать весь комментарий
29.10.2024 11:38
 
 