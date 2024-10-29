Удар по Кривому Рогу: количество пострадавших увеличилось до 14. ФОТОрепортаж

В результате российской атаки на Кривой Рог вечером 28 октября погиб 39-летний мужчина. Ранены 14 человек, еще 5 жителей спасли чрезвычайники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"14 человек пострадали из-за ракетного удара по Кривому Рогу. 10 из них госпитализированы. Один раненый - "тяжелый". Остальные в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

В результате российского удара в городе повреждены 11 многоквартирных домов, клиника, школа, админздание. Уничтожены 12 гаражей, еще 10 - изуродованы. Задело газопровод. Также возник пожар, который потушили спасатели.















Обстрелы Днепропетровщины

С вечера оккупанты обстреливали "Градом", артиллерией, били дронами-камикадзе Никопольский район. Поцелили по Никополю, Покровской, Мировской, Червоногригорьевской громадах.

Повреждена инфраструктура, АЗС, частный дом, газопровод.

