Удар по Кривому Рогу: количество пострадавших увеличилось до 14. ФОТОрепортаж
В результате российской атаки на Кривой Рог вечером 28 октября погиб 39-летний мужчина. Ранены 14 человек, еще 5 жителей спасли чрезвычайники.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
"14 человек пострадали из-за ракетного удара по Кривому Рогу. 10 из них госпитализированы. Один раненый - "тяжелый". Остальные в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.
В результате российского удара в городе повреждены 11 многоквартирных домов, клиника, школа, админздание. Уничтожены 12 гаражей, еще 10 - изуродованы. Задело газопровод. Также возник пожар, который потушили спасатели.
Обстрелы Днепропетровщины
С вечера оккупанты обстреливали "Градом", артиллерией, били дронами-камикадзе Никопольский район. Поцелили по Никополю, Покровской, Мировской, Червоногригорьевской громадах.
Повреждена инфраструктура, АЗС, частный дом, газопровод.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
адже там має бути музей і на зовнішній стіні памятна дошка з коростишівського чорного граніту
без цього вся комічна бульбашка здується і доведеться власникам цього дійства сидіти на паперті іллінської церкви і очікувати на подаяння..
Україні нема чого робити на війні....
ну це падло як би теж громадянин України?
не треба так - ми щє можемо дратися і будемо....
стільки скільки потрібно!
треба буде завжди? - будемо завжди!