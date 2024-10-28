Енергетики потрапили під обстріл на Дніпропетровщині, - ДТЕК
Енергетики ДТЕК вчергове потрапили під обстріл у Дніпропетровській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
"Ще один важкий день для енергетиків Дніпропетровщини. Наші колеги потрапили під обстріл неподалік від лінії фронту, де лагодили повітряні лінії. На щастя, енергетики встигли укритись та залишились неушкодженими", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, внаслідок обстрілів сильно ушкоджена робоча автівка.
"Попри щоденну небезпеку енергетики продовжують робити все можливе, щоб навіть в умовах бойових дій забезпечувати живлення", - наголошують у ДТЕК.
