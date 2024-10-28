РУС
Энергетики попали под обстрел на Днепропетровщине, - ДТЭК

Удар по енергетиках на Дніпропетровщині

Энергетики ДТЭК в очередной раз попали под обстрел в Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

"Еще один тяжелый день для энергетиков Днепропетровщины. Наши коллеги попали под обстрел неподалеку от линии фронта, где чинили воздушные линии. К счастью, энергетики успели укрыться и остались невредимыми", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате обстрелов сильно повреждена рабочая машина.

"Несмотря на ежедневную опасность энергетики продолжают делать все возможное, чтобы даже в условиях боевых действий обеспечивать питание", - отмечают в ДТЭК.

Автор: 

