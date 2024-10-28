Энергетики попали под обстрел на Днепропетровщине, - ДТЭК
Энергетики ДТЭК в очередной раз попали под обстрел в Днепропетровской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
"Еще один тяжелый день для энергетиков Днепропетровщины. Наши коллеги попали под обстрел неподалеку от линии фронта, где чинили воздушные линии. К счастью, энергетики успели укрыться и остались невредимыми", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в результате обстрелов сильно повреждена рабочая машина.
"Несмотря на ежедневную опасность энергетики продолжают делать все возможное, чтобы даже в условиях боевых действий обеспечивать питание", - отмечают в ДТЭК.
