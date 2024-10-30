РУС
Новости Война
Россияне в течение дня обстреливали Днепропетровщину: повреждены 13 домов, инфраструктура, солнечные панели. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 30 октября российские войска обстреливали Днепропетровскую область из артиллерии и атаковали беспилотниками. Обстреливали Никопольский район и Криворожье.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщили в ОВА, около двух десятков раз в течение дня агрессор атаковал область. Применял артиллерию и БпЛА. Целился по двум районам.

Никопольщина

Пострадали Никополь, Марганецкая, Мировская, Червоногригорьевская, Покровская громады. Повреждены инфраструктура, промышленное предприятие, четырехэтажка, 12 частных домов, авто, трактор. А еще - 10 солнечных панелей и несколько газопроводов.

Росіяни обстріляли Дніпропетровщину 30 жовтня
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину 30 жовтня
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину 30 жовтня

Криворожье

В Грушевской громаде из-за удара оккупантов повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка, газопровод и линия электропередач.

Как добавил Лысак - без погибших и пострадавших.

Росіяни обстріляли Дніпропетровщину 30 жовтня

