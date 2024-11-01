Россияне ударили по Днепру: возник пожар (обновлено)
В Днепре во время воздушной тревоги прогремел взрыв.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Воздушные силы предупредили о скоростной цели на Днепропетровщине.
Впоследствии корреспонденты Суспільного заявили о взрывах в Днепре.
Сейчас в ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.
В Воздушных силах заявили о еще одной скоростной цели на Днепр.
Руководитель области Сергей Лысак сообщил, что оккупанты атаковали Днепр, в результате чего возник пожар.
будуть в нас вибухи