Россияне ударили по Днепру: возник пожар (обновлено)

Вибух пролунав у Дніпрі

В Днепре во время воздушной тревоги прогремел взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воздушные силы предупредили о скоростной цели на Днепропетровщине.

Впоследствии корреспонденты Суспільного заявили о взрывах в Днепре.

Сейчас в ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

В Воздушных силах заявили о еще одной скоростной цели на Днепр.

Руководитель области Сергей Лысак сообщил, что оккупанты атаковали Днепр, в результате чего возник пожар.

Читайте: Россияне ударили по Днепру: пострадал 14-летний подросток, - ОВА

поки не буде вибухів у москві
будуть в нас вибухи
01.11.2024 12:38 Ответить
Це всі знають і навіть 73%. А чим бити по москві?
01.11.2024 13:45 Ответить
Достаточно раздолбать заводы где ракеты или их компоненты делают.
01.11.2024 14:25 Ответить
асфальтом зеленського. дороги замість ракетної програми з літа 2019 року, так що асфальт.
01.11.2024 14:23 Ответить
 
 