Россияне ударили по Днепру: возник пожар (обновлено)

В Днепре во время воздушной тревоги прогремел взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воздушные силы предупредили о скоростной цели на Днепропетровщине.

Впоследствии корреспонденты Суспільного заявили о взрывах в Днепре.

Сейчас в ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

В Воздушных силах заявили о еще одной скоростной цели на Днепр.

Руководитель области Сергей Лысак сообщил, что оккупанты атаковали Днепр, в результате чего возник пожар.

