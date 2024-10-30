РУС
Россияне ударили по Днепру: пострадал 14-летний подросток, - ОВА

Обстріл Дніпра 30 жовтня

Вечером 30 октября российские войска ударили по Днепру.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Неспокойный вечер в Днепре. В результате вражеской атаки в городе пострадал 14-летний подросток", - отметил Лысак.

У парня ранение ноги. Ему оказали необходимую медпомощь. Будет лечиться амбулаторно.

Читайте также: Россияне нанесли массированный ракетный удар по Одесщине, последствия устанавливаются, - ОВА

Всі прокляття на голови рашистів! Тримайтесь Українці!
