Россияне ударили по Днепру: пострадал 14-летний подросток, - ОВА
Вечером 30 октября российские войска ударили по Днепру.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Неспокойный вечер в Днепре. В результате вражеской атаки в городе пострадал 14-летний подросток", - отметил Лысак.
У парня ранение ноги. Ему оказали необходимую медпомощь. Будет лечиться амбулаторно.
