Росіяни вдарили по Дніпру: постраждав 14-річний підліток, - ОВА
Ввечері 30 жовтня російські війська вдарили по Дніпру.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Неспокійний вечір у Дніпрі. Внаслідок ворожої атаки у місті постраждав 14-річний підліток", - зазначив Лисак.
У хлопця поранення ноги. Йому надали необхідну меддопомогу. Лікуватиметься амбулаторно.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
ПравдаЛюбка
показати весь коментар30.10.2024 22:15 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль