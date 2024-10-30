УКР
Росіяни вдарили по Дніпру: постраждав 14-річний підліток, - ОВА

Обстріл Дніпра 30 жовтня

Ввечері 30 жовтня російські війська вдарили по Дніпру.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Неспокійний вечір у Дніпрі. Внаслідок ворожої атаки у місті постраждав 14-річний підліток", - зазначив Лисак.

У хлопця поранення ноги. Йому надали необхідну меддопомогу. Лікуватиметься амбулаторно.

Читайте: Росіяни завдали масованого ракетного удару по Одещині, наслідки встановлюються, - ОВА

