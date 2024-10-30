УКР
Новини
4 851 27

Росіяни завдали масованого ракетного удару по Одещині, наслідки встановлюються, - ОВА

Окупанти масовано обстріляли Одещину ракетами

Ввечері 30 жовтня російські терористи завдали масованого ракетного удару по Одеській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Близько десяти ракет різних видів ворог випустив по Одещині. Інформація щодо наслідків буде надана пізніше. Працюють всі відповідні служби", - написав він.

Автор: 

Топ коментарі
+7
У нас є дозвіл бити по Криму.
показати весь коментар
30.10.2024 21:00 Відповісти
+7
Ніззя. Там у багатьох представників Української "Ыліти" майно та бізнес, які "пєрєаформлєни парускім законам".
показати весь коментар
30.10.2024 21:06 Відповісти
+7
В Одесі є засоби ППО, але недостатньо, що б бути ПРО. Так, як на часі Одеса це крупний морський ХАБ, то і охороняти його потрібно відповідно. Ну і відповідати ділом а не "мільйоном дронів" та мільярдом дерев.
показати весь коментар
30.10.2024 21:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
*****! Коли вже той Бідон розродиться з дозволом?! Де наші розрекламовані Паляниці?!
показати весь коментар
30.10.2024 20:56 Відповісти
У нас є дозвіл бити по Криму.
показати весь коментар
30.10.2024 21:00 Відповісти
Ніззя. Там у багатьох представників Української "Ыліти" майно та бізнес, які "пєрєаформлєни парускім законам".
показати весь коментар
30.10.2024 21:06 Відповісти
І шо? Свої міста рушити? Треба кацапсячі рушити. В Криму пускові установки на автомобілях, виїхали на позицію, відстрілялись і поїхали. Як їх розхерячити? А кацапські міста треба розрушати, як вони наші з лиця землі стирають.
показати весь коментар
30.10.2024 21:07 Відповісти
Я думал, що ви про знищення кацапських аеродромів і пускових, а ви просто по ударах по містах...у вас багато зайвих ***********?
Нам Атакмси дають по 10 штук, а ви їх хочете злити просто по якомусь кацапському місті, щоб у вас на душі потеплішало?
показати весь коментар
30.10.2024 21:10 Відповісти
У мене на душі полегшає коли кацапсячі міста будуть виглядати як Бахмут, Маріуполь, Часовий яр і т.д.
показати весь коментар
30.10.2024 21:34 Відповісти
Нам за 2 роки не надали стільки бомб і ракет щоб подібне зробити.
Але я зрозумів, що вас не цікавить винищення тих, хто б'є по Одесі - вас цікавить банальна тупа помста цивільним.
показати весь коментар
30.10.2024 22:46 Відповісти
А чого нам розраховувати на те що хтось шось повинен давати?! Де наші ракети та бомби?! Космічні двигуни ***** робимо, а бомбу і ракету не можемо?!
показати весь коментар
31.10.2024 08:33 Відповісти
Нагадую, кацапстан нас бомбардує ІРАНСЬКИМИ дронами і ПІВНІЧНОКОРЕЙСКИМИ ракетами.

"Де наші ракети та бомби?"
Ти ж не зробив, то чого питаєш? Хто за тебе їх зробить? Ти ж вважаєш, що це так легко? То зроби!
показати весь коментар
31.10.2024 10:56 Відповісти
А таке об'єднання як держава для чого? Тримати владу, щоб та тільки податки розкрадала?
показати весь коментар
31.10.2024 11:31 Відповісти
Держава складається з людей - з таких як ти, це не абстрактне поняття. То чому ти вважаєш, що те, що ти не можеш зробити - дуже легко можуть зробити інші люди "з держави"?
показати весь коментар
31.10.2024 11:34 Відповісти
Шо ти мелеш? Як проста людина може зробити бомбу чи ракету? На це треба ресурс, дозвіл та технології. Мелиш оту херню всяку...
показати весь коментар
31.10.2024 11:48 Відповісти
А які люди мають робити бомбу чи ракету? Не прості?
Я тобі відкрию величезну тайну - їх роблять саме прості звичайні люди. І розробити та налагодити їх виробництво не так легко, як тобі здається.
показати весь коментар
31.10.2024 11:54 Відповісти
Так, а ти тоді чого не зробив? Чи ти проти того, щоб Україна виробляла свої ракети та бомби?
показати весь коментар
31.10.2024 12:13 Відповісти
Я не зробив сам, тому не висуваю претензій, що хтось інший не зробив. А ти сам не зробив, але претензії маєш, що хтось інший за тебе то не зробив. Відчуваєш різницю?
Це ж саме ти вважаєш, що то легко та просто.
показати весь коментар
31.10.2024 13:13 Відповісти
Я зрозумів. Ти просто балабол...
показати весь коментар
31.10.2024 13:52 Відповісти
Все навпаки - це ти - балабол, який сам нічого не зробив, але іншим претензії за те саме висуває.
показати весь коментар
31.10.2024 14:01 Відповісти
Мені просто цікаво. А шо ти зробив?
показати весь коментар
31.10.2024 14:28 Відповісти
Теж небагато - десь тисяч $30-40 на дрони, реби, авто і тд перевів (точно бухгалтерію не вів - щоденно по 1-2 тисячі грн скидаю волонтерам). Але, на відміну від тебе, я не волаю "чому ви не виробляєте все й одразу".
показати весь коментар
31.10.2024 17:13 Відповісти
А де ж ти такі гроші заробляєш, шо 1-2 тис. кожен день можеш донатити? Чи ти зараз будеш базікати шо ти тіпа прЄдпрініАматьєл та маєш великий бізнес. Я знаю підприємців які тобі не рівня то в них немає часу сидіти на Цензорі та патякати просто так. Вони як дзиги зараз крутяться, щоб зберегти бізнес та заробити щоб людям на зарплату було та й собі шось залишилось. А ти сидиш тут цілий день патякаєш ще й 1-2 тис. кожен день донатиш. Брехло! Я то таке, вже у віці й на пенсії і працював би далі, але здоров'я підвело на жаль...
показати весь коментар
31.10.2024 17:21 Відповісти
Я IT-розробник, веду одночасно 4 проекти зараз. Іноді маю час відволікатись. Якщо не помітив - відповідаю я раз на кілька годин.
показати весь коментар
31.10.2024 18:38 Відповісти
твари вонючие кацапские
показати весь коментар
30.10.2024 20:59 Відповісти
Кацапи вже до Одеси щодня дістають, а Вова лише новий план та Саміт миру готує…
А кулє же, як кажуть французи..
показати весь коментар
30.10.2024 21:01 Відповісти
А може ракетки планом забивати га?
показати весь коментар
30.10.2024 21:08 Відповісти
Харків рушать, Київ рушать, Суми рушать, Одесу рушать, Дніпро, Запоріжжя, Херсон.... - де не візьми скрізь прилітає ...((( скоро путін прилетить до зеленського в бункер , напхає в рота і полетить назад..
показати весь коментар
30.10.2024 21:13 Відповісти
В Одесі є засоби ППО, але недостатньо, що б бути ПРО. Так, як на часі Одеса це крупний морський ХАБ, то і охороняти його потрібно відповідно. Ну і відповідати ділом а не "мільйоном дронів" та мільярдом дерев.
показати весь коментар
30.10.2024 21:25 Відповісти
 
 