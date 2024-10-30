Росіяни завдали масованого ракетного удару по Одещині, наслідки встановлюються, - ОВА
Ввечері 30 жовтня російські терористи завдали масованого ракетного удару по Одеській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Близько десяти ракет різних видів ворог випустив по Одещині. Інформація щодо наслідків буде надана пізніше. Працюють всі відповідні служби", - написав він.
