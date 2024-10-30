РУС
Новости
Россияне нанесли массированный ракетный удар по Одесщине, последствия устанавливаются, - ОВА

Окупанти масовано обстріляли Одещину ракетами

Вечером 30 октября российские террористы нанесли массированный ракетный удар по Одесской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Около десяти ракет различных видов враг выпустил по Одесской области. Информация о последствиях будет предоставлена позже. Работают все соответствующие службы", - написал он.

обстрел (29653) Одесская область (3826)
*****! Коли вже той Бідон розродиться з дозволом?! Де наші розрекламовані Паляниці?!
30.10.2024 20:56 Ответить
У нас є дозвіл бити по Криму.
30.10.2024 21:00 Ответить
Ніззя. Там у багатьох представників Української "Ыліти" майно та бізнес, які "пєрєаформлєни парускім законам".
30.10.2024 21:06 Ответить
І шо? Свої міста рушити? Треба кацапсячі рушити. В Криму пускові установки на автомобілях, виїхали на позицію, відстрілялись і поїхали. Як їх розхерячити? А кацапські міста треба розрушати, як вони наші з лиця землі стирають.
30.10.2024 21:07 Ответить
Я думал, що ви про знищення кацапських аеродромів і пускових, а ви просто по ударах по містах...у вас багато зайвих ***********?
Нам Атакмси дають по 10 штук, а ви їх хочете злити просто по якомусь кацапському місті, щоб у вас на душі потеплішало?
30.10.2024 21:10 Ответить
У мене на душі полегшає коли кацапсячі міста будуть виглядати як Бахмут, Маріуполь, Часовий яр і т.д.
30.10.2024 21:34 Ответить
Нам за 2 роки не надали стільки бомб і ракет щоб подібне зробити.
Але я зрозумів, що вас не цікавить винищення тих, хто б'є по Одесі - вас цікавить банальна тупа помста цивільним.
30.10.2024 22:46 Ответить
А чого нам розраховувати на те що хтось шось повинен давати?! Де наші ракети та бомби?! Космічні двигуни ***** робимо, а бомбу і ракету не можемо?!
показать весь комментарий
Нагадую, кацапстан нас бомбардує ІРАНСЬКИМИ дронами і ПІВНІЧНОКОРЕЙСКИМИ ракетами.

"Де наші ракети та бомби?"
Ти ж не зробив, то чого питаєш? Хто за тебе їх зробить? Ти ж вважаєш, що це так легко? То зроби!
31.10.2024 10:56 Ответить
А таке об'єднання як держава для чого? Тримати владу, щоб та тільки податки розкрадала?
31.10.2024 11:31 Ответить
Держава складається з людей - з таких як ти, це не абстрактне поняття. То чому ти вважаєш, що те, що ти не можеш зробити - дуже легко можуть зробити інші люди "з держави"?
показать весь комментарий
Шо ти мелеш? Як проста людина може зробити бомбу чи ракету? На це треба ресурс, дозвіл та технології. Мелиш оту херню всяку...
показать весь комментарий
А які люди мають робити бомбу чи ракету? Не прості?
Я тобі відкрию величезну тайну - їх роблять саме прості звичайні люди. І розробити та налагодити їх виробництво не так легко, як тобі здається.
показать весь комментарий
Так, а ти тоді чого не зробив? Чи ти проти того, щоб Україна виробляла свої ракети та бомби?
показать весь комментарий
Я не зробив сам, тому не висуваю претензій, що хтось інший не зробив. А ти сам не зробив, але претензії маєш, що хтось інший за тебе то не зробив. Відчуваєш різницю?
Це ж саме ти вважаєш, що то легко та просто.
31.10.2024 13:13 Ответить
Я зрозумів. Ти просто балабол...
показать весь комментарий
Все навпаки - це ти - балабол, який сам нічого не зробив, але іншим претензії за те саме висуває.
показать весь комментарий
Мені просто цікаво. А шо ти зробив?
показать весь комментарий
Теж небагато - десь тисяч $30-40 на дрони, реби, авто і тд перевів (точно бухгалтерію не вів - щоденно по 1-2 тисячі грн скидаю волонтерам). Але, на відміну від тебе, я не волаю "чому ви не виробляєте все й одразу".
показать весь комментарий
А де ж ти такі гроші заробляєш, шо 1-2 тис. кожен день можеш донатити? Чи ти зараз будеш базікати шо ти тіпа прЄдпрініАматьєл та маєш великий бізнес. Я знаю підприємців які тобі не рівня то в них немає часу сидіти на Цензорі та патякати просто так. Вони як дзиги зараз крутяться, щоб зберегти бізнес та заробити щоб людям на зарплату було та й собі шось залишилось. А ти сидиш тут цілий день патякаєш ще й 1-2 тис. кожен день донатиш. Брехло! Я то таке, вже у віці й на пенсії і працював би далі, але здоров'я підвело на жаль...
показать весь комментарий
Я IT-розробник, веду одночасно 4 проекти зараз. Іноді маю час відволікатись. Якщо не помітив - відповідаю я раз на кілька годин.
показать весь комментарий
твари вонючие кацапские
показать весь комментарий
Кацапи вже до Одеси щодня дістають, а Вова лише новий план та Саміт миру готує…
А кулє же, як кажуть французи..
показать весь комментарий
А може ракетки планом забивати га?
показать весь комментарий
Харків рушать, Київ рушать, Суми рушать, Одесу рушать, Дніпро, Запоріжжя, Херсон.... - де не візьми скрізь прилітає ...((( скоро путін прилетить до зеленського в бункер , напхає в рота і полетить назад..
показать весь комментарий
В Одесі є засоби ППО, але недостатньо, що б бути ПРО. Так, як на часі Одеса це крупний морський ХАБ, то і охороняти його потрібно відповідно. Ну і відповідати ділом а не "мільйоном дронів" та мільярдом дерев.
показать весь комментарий
