Россияне нанесли массированный ракетный удар по Одесщине, последствия устанавливаются, - ОВА

Вечером 30 октября российские террористы нанесли массированный ракетный удар по Одесской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Около десяти ракет различных видов враг выпустил по Одесской области. Информация о последствиях будет предоставлена позже. Работают все соответствующие службы", - написал он.

Смотрите также: Хотели пустить под откос поезда: СБУ разоблачила агентов ФСБ на Одесщине и Харьковщине. ФОТОРЕПОРТАЖ