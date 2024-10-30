Россияне нанесли массированный ракетный удар по Одесщине, последствия устанавливаются, - ОВА
Вечером 30 октября российские террористы нанесли массированный ракетный удар по Одесской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
"Около десяти ракет различных видов враг выпустил по Одесской области. Информация о последствиях будет предоставлена позже. Работают все соответствующие службы", - написал он.
Нам Атакмси дають по 10 штук, а ви їх хочете злити просто по якомусь кацапському місті, щоб у вас на душі потеплішало?
Але я зрозумів, що вас не цікавить винищення тих, хто б'є по Одесі - вас цікавить банальна тупа помста цивільним.
"Де наші ракети та бомби?"
Ти ж не зробив, то чого питаєш? Хто за тебе їх зробить? Ти ж вважаєш, що це так легко? То зроби!
Я тобі відкрию величезну тайну - їх роблять саме прості звичайні люди. І розробити та налагодити їх виробництво не так легко, як тобі здається.
Це ж саме ти вважаєш, що то легко та просто.
А кулє же, як кажуть французи..