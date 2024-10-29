Хотели пустить под откос поезда: СБУ разоблачила агентов ФСБ на Одесщине и Харьковщине. ФОТОРЕПОРТАЖ
Задержаны три агента ФСБ, которые готовили диверсии на объектах "Укрзализныци" в Одесской и Харьковской областях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Так, они жгли релейные шкафы и пытались пустить под откос подвижной состав на стратегически важном направлении железнодорожного сообщения.
Злоумышленники искали заработок в Telegram-каналах.
Задержание в Одесской области
СБУ нейтрализовала группировку, которая сожгла три релейных шкафа Укрзализныци и готовила сход поезда.
"Для совершения диверсии фигуранты планировали установить на пути тормозной стопор, который они приобрели через интернет. Сотрудники СБУ предотвратили диверсию и задержали двух приспешников врага "на горячем", когда они готовились заблокировать железнодорожные рельсы", - говорится в сообщении.
Харьковская область
Задержан 17-летний житель Лозовского района, который уничтожил релейный шкаф железнодорожного сообщения и готовился к новому поджогу.
Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).
В то же время действия фигурантов из Одесской области дополнительно квалифицированы по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная организованной преступной группой в условиях военного положения).
Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль