РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7304 посетителя онлайн
Новости Фото Война
5 284 13

Выдавал себя за военного, шпионил в 10 областях: СБУ задержала российского агента. ФОТО

Задержан 22-летний житель Херсонщины, который выдавал себя за военного ВСУ и шпионил для РФ в 10 областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Под "легендой", что он военный, мужчина действовал в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Черновицкой областях.

"Злоумышленник поочередно объезжал регионы на рейсовых автобусах. В каждой из областей он пытался разведать локации ПВО, а также координаты военных госпиталей и других медучреждений, где украинские воины находились на стационарном лечении. Полученные сведения предатель мессенджером передавал российской спецслужбе.

После выполнения агентурных заданий оккупанты обещали "эвакуировать" своего соратника в страну-агрессора и устроить его в ЧВК "Вагнер". По материалам дела, фигурант хотел вступить в эту группировку, чтобы воевать против Украины", - говорится в сообщении.

Смотрите: Спецназовцы СБУ всего за две недели поразили 20 танков, 49 ББМ, 30 артсистем и РСЗО оккупантов. ВИДЕО

СБУ задержала агента "на горячем", когда тот разведывал места базирования ВСУ в Николаеве.

У него изъят мобильный телефон, на котором он готовил агентурный "отчет" и отправлял его связным российского гру. Поименный список лиц, которые уже установлены контрразведкой СБУ.

Агенту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шпионил за защитниками Покровска под видом волонтера ООН: задержан агент ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ затримала у Миколаєві російського агента, який шпигував за ЗСУ
СБУ затримала у Миколаєві російського агента, який шпигував за ЗСУ

Автор: 

Николаев (2193) СБУ (20431)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
з такою заблюреною мордою можна ходити довго, ніхто не впізнає
показать весь комментарий
28.10.2024 14:14 Ответить
+4
А все тому, що в нас «мовні патрулі», але немає віцськових патрулів, які зупиняють виключно військових і перевіряють їх документи.
Іноді здається, що в військову форму вдяглись всі, хто дійшов до воєнторгу.
показать весь комментарий
28.10.2024 13:12 Ответить
+3
Не хвилюйся перевіряють. Я постійно ношу камуфло. З собою таскаю ксиву та військовий квиток.
показать весь комментарий
28.10.2024 13:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А все тому, що в нас «мовні патрулі», але немає віцськових патрулів, які зупиняють виключно військових і перевіряють їх документи.
Іноді здається, що в військову форму вдяглись всі, хто дійшов до воєнторгу.
показать весь комментарий
28.10.2024 13:12 Ответить
Не хвилюйся перевіряють. Я постійно ношу камуфло. З собою таскаю ксиву та військовий квиток.
показать весь комментарий
28.10.2024 13:30 Ответить
Якесь "камуфло" чи піксель?
показать весь комментарий
28.10.2024 14:06 Ответить
І піксель, мультікам та олива -2 комбез льотний.
показать весь комментарий
28.10.2024 14:18 Ответить
Знов завдання через Телеграм? І що, Дуров надає СБУ листування зрадників?
показать весь комментарий
28.10.2024 13:18 Ответить
Не здивуюсь, якщо вірішать відпустити під заставу.
показать весь комментарий
28.10.2024 13:21 Ответить
нічний домашній арешт
показать весь комментарий
28.10.2024 13:50 Ответить
Якщо зробити в будь якій в/ч раптову перевірку виявиться що відсотка 3-5 о/с відсутні (поїхав до дому ремонтувати волонтерське авто, поїхав до жінки в готель, просто поїхав під особисте зобов`язання командира, тому в нас хтось днями по ямах сидить русню мочить а хтось "воює" далеко від ЛБЗ, БЧС не відповідає наявному практично в любій в/ч.
показать весь комментарий
28.10.2024 13:36 Ответить
Лягушка-путешественница,ни разу на ТЦК не напоролся.Буденовки случаем не носил?И в октрытую переписка с "Wagner",а не какой-то "Лариса Ивановна ЖЭК".Измельчал и отупел шпион нынче.
показать весь комментарий
28.10.2024 13:47 Ответить
з такою заблюреною мордою можна ходити довго, ніхто не впізнає
показать весь комментарий
28.10.2024 14:14 Ответить
Коли вже виздихає ця колоборанська паскуда ? нещодавно "найвеличніший" сказав що в Україні ворогів немає ,як такен можна сказати ?
показать весь комментарий
28.10.2024 13:54 Ответить
ми не впізнали, тягніть іншого
показать весь комментарий
28.10.2024 14:11 Ответить
Мені оце постійно око коле. Для всяких "бомжів" завжди йде стаття "з конфіскацією майна". Хоча там навєрняка майна того максимум машина-розвалюха і хрущовка якась. А як якусь Крупу, то не можуть конфіскувати навіть ті мільйони що знайшли при обшуку.
показать весь комментарий
28.10.2024 14:19 Ответить
 
 