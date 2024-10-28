Выдавал себя за военного, шпионил в 10 областях: СБУ задержала российского агента. ФОТО
Задержан 22-летний житель Херсонщины, который выдавал себя за военного ВСУ и шпионил для РФ в 10 областях Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Под "легендой", что он военный, мужчина действовал в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Черновицкой областях.
"Злоумышленник поочередно объезжал регионы на рейсовых автобусах. В каждой из областей он пытался разведать локации ПВО, а также координаты военных госпиталей и других медучреждений, где украинские воины находились на стационарном лечении. Полученные сведения предатель мессенджером передавал российской спецслужбе.
После выполнения агентурных заданий оккупанты обещали "эвакуировать" своего соратника в страну-агрессора и устроить его в ЧВК "Вагнер". По материалам дела, фигурант хотел вступить в эту группировку, чтобы воевать против Украины", - говорится в сообщении.
СБУ задержала агента "на горячем", когда тот разведывал места базирования ВСУ в Николаеве.
У него изъят мобильный телефон, на котором он готовил агентурный "отчет" и отправлял его связным российского гру. Поименный список лиц, которые уже установлены контрразведкой СБУ.
Агенту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
