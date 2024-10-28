УКР
Видавав себе за військового, шпигував у 10 областях: СБУ затримала російського агента. ФОТО

Затримано 22-річного жителя Херсонщини, який видавав себе за військового ЗСУ та шпигував для РФ у 10 областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Під "легендою", що він військовий чоловік діяв у Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Чернівецькій областях.

"Зловмисник по черзі об’їжджав регіони на рейсових автобусах. У кожній з областей він намагався розвідати локації ППО, а також координати військових шпиталів та інших медустанов, де українські воїни перебували на стаціонарному лікуванні. Отримані відомості зрадник месенджером передавав російській спецслужбі.

Після виконання агентурних завдань окупанти обіцяли "евакуювати" свого поплічника до країни-агресора та влаштувати його до ПВК "Вагнер". За матеріалами справи, фігурант хотів вступити до цього угруповання, щоб воювати проти України", - йдеться в повідомленні.

СБУ затримала агента "на гарячому", коли той розвідував місця базування ЗСУ в Миколаєві.

У нього вилучено мобільний телефон, на якому він готував агентурний "звіт" та відправляв його зв’язковим російського гру. Поіменний список осіб яких уже встановлено контррозвідкою СБУ.

Агенту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ затримала у Миколаєві російського агента, який шпигував за ЗСУ

Миколаїв (1855) СБУ (13377)
з такою заблюреною мордою можна ходити довго, ніхто не впізнає
28.10.2024 14:14 Відповісти
А все тому, що в нас «мовні патрулі», але немає віцськових патрулів, які зупиняють виключно військових і перевіряють їх документи.
Іноді здається, що в військову форму вдяглись всі, хто дійшов до воєнторгу.
28.10.2024 13:12 Відповісти
Не хвилюйся перевіряють. Я постійно ношу камуфло. З собою таскаю ксиву та військовий квиток.
28.10.2024 13:30 Відповісти
Якесь "камуфло" чи піксель?
28.10.2024 14:06 Відповісти
І піксель, мультікам та олива -2 комбез льотний.
28.10.2024 14:18 Відповісти
Знов завдання через Телеграм? І що, Дуров надає СБУ листування зрадників?
28.10.2024 13:18 Відповісти
Не здивуюсь, якщо вірішать відпустити під заставу.
28.10.2024 13:21 Відповісти
нічний домашній арешт
28.10.2024 13:50 Відповісти
Якщо зробити в будь якій в/ч раптову перевірку виявиться що відсотка 3-5 о/с відсутні (поїхав до дому ремонтувати волонтерське авто, поїхав до жінки в готель, просто поїхав під особисте зобов`язання командира, тому в нас хтось днями по ямах сидить русню мочить а хтось "воює" далеко від ЛБЗ, БЧС не відповідає наявному практично в любій в/ч.
28.10.2024 13:36 Відповісти
Лягушка-путешественница,ни разу на ТЦК не напоролся.Буденовки случаем не носил?И в октрытую переписка с "Wagner",а не какой-то "Лариса Ивановна ЖЭК".Измельчал и отупел шпион нынче.
28.10.2024 13:47 Відповісти
з такою заблюреною мордою можна ходити довго, ніхто не впізнає
28.10.2024 14:14 Відповісти
Коли вже виздихає ця колоборанська паскуда ? нещодавно "найвеличніший" сказав що в Україні ворогів немає ,як такен можна сказати ?
28.10.2024 13:54 Відповісти
ми не впізнали, тягніть іншого
28.10.2024 14:11 Відповісти
Мені оце постійно око коле. Для всяких "бомжів" завжди йде стаття "з конфіскацією майна". Хоча там навєрняка майна того максимум машина-розвалюха і хрущовка якась. А як якусь Крупу, то не можуть конфіскувати навіть ті мільйони що знайшли при обшуку.
28.10.2024 14:19 Відповісти
 
 