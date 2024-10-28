Видавав себе за військового, шпигував у 10 областях: СБУ затримала російського агента. ФОТО

Затримано 22-річного жителя Херсонщини, який видавав себе за військового ЗСУ та шпигував для РФ у 10 областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Під "легендою", що він військовий чоловік діяв у Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Чернівецькій областях.

"Зловмисник по черзі об’їжджав регіони на рейсових автобусах. У кожній з областей він намагався розвідати локації ППО, а також координати військових шпиталів та інших медустанов, де українські воїни перебували на стаціонарному лікуванні. Отримані відомості зрадник месенджером передавав російській спецслужбі.

Після виконання агентурних завдань окупанти обіцяли "евакуювати" свого поплічника до країни-агресора та влаштувати його до ПВК "Вагнер". За матеріалами справи, фігурант хотів вступити до цього угруповання, щоб воювати проти України", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Спецпризначенці СБУ всього за два тижні уразили 20 танків, 49 ББМ, 30 артсистем і РСЗВ окупантів. ВIДЕО

СБУ затримала агента "на гарячому", коли той розвідував місця базування ЗСУ в Миколаєві.

У нього вилучено мобільний телефон, на якому він готував агентурний "звіт" та відправляв його зв’язковим російського гру. Поіменний список осіб яких уже встановлено контррозвідкою СБУ.

Агенту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шпигував за оборонцями Покровська під виглядом волонтера ООН: затримано агента ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж



