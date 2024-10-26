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Спецпризначенці СБУ всього за два тижні уразили 20 танків, 49 ББМ, 30 артсистем і РСЗВ окупантів. ВIДЕО

За два тижні ударними дронами та іншими вогневими засобами спецпризначенці ЦСО "А" СБУ уразили: 20 танків, 49 ББМ, 30 артсистем і РСЗВ, 2 системи ППО та 3 системи РЕБ/РЕР, 377 одиниць автотранспорту, 80 БпЛА та 39 антен зв’язку, 320 ворожих фортифікаційних споруд і вогневих позицій, 12 складів з боєприпасами та 2 склади з паливно-мастильними матеріалами. Також було знищено 407 окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Служби безпеки України.

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Автор: 

СБУ (12991) знищення (7600)


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Ну, якщо до звітності стали включати антени зв'язку та фортифікаційні споруди, то це означає, що потужний план перемоги буде виконаний та перевиконаний.
"Достроково, понад план..." ©
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26.10.2024 17:42 Відповісти
1 % воює, 99 % сидить в тилу - СБУ (підрахунок приблизний - диванним експертам на замітку)
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26.10.2024 17:44 Відповісти
99 відсотків у тилу розкрили злочинне угрупування, яке розкрадало бюджет пенсійного фонду, шляхом надання та отримання інвалідності держслужбовцями різних рангів, прокурорами, чиновниками, керівниками бюджетних установ...
має відбутись грандіозне судилище, якого і близько не було при попередниках...
прийде весна, садовитимемо, як казав очільник і ось цей час прийшов
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27.10.2024 04:18 Відповісти
Росзмі пише, що гелікоптер Ка-52 зустрів «вічний політ» десь в Керченській протоці.
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26.10.2024 18:02 Відповісти
Коли у квітні 2022 звільнили мій населений пункт (і мене) від окупантів то перший, хто до нас зразу зайшов то був СБУ-шник. Сповістив, що ворога вигнали. Тоді зермаки сиділи нище плінтуса і ні ким ні чим не керували.
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26.10.2024 18:14 Відповісти
Ці спецпідрозділи мали би робити те,чому їх вчили,принаймні,знищувати вищих ворожих офіцерів,або їх викрадати.Тобто,чим,займався полковник СБУ Червінський.
Натомість,його арештували,а спецпідрозділам видали дрони-камікадзе,якими здалеку цілять в ворожі транспортні засоби,тобто,по суті виконують функцію недавно призваного піхотинця.
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27.10.2024 12:54 Відповісти
 
 