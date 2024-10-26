Спецпризначенці СБУ всього за два тижні уразили 20 танків, 49 ББМ, 30 артсистем і РСЗВ окупантів. ВIДЕО

За два тижні ударними дронами та іншими вогневими засобами спецпризначенці ЦСО "А" СБУ уразили: 20 танків, 49 ББМ, 30 артсистем і РСЗВ, 2 системи ППО та 3 системи РЕБ/РЕР, 377 одиниць автотранспорту, 80 БпЛА та 39 антен зв’язку, 320 ворожих фортифікаційних споруд і вогневих позицій, 12 складів з боєприпасами та 2 склади з паливно-мастильними матеріалами. Також було знищено 407 окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Служби безпеки України.

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