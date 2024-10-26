Воїни 3 ОШБр знищили на Харківщині російський РЕБ "Гроза", комплекс "Муром-П", а також живу силу ворога. ВIДЕО
Воїни 3-ої окпемої штурмової бригади продовжують нищити росіян та ворожу техніку на Харківщині. За допомогою дронів-камікадзе бійці вивели з ладу російський комплекс спостереження "Муром-П", станцію РЕБ "Гроза" антени та живу силу ворожої армії.
Відео бойової роботи опублікували у телеграм-каналі бригади, передає Цензор.НЕТ.
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Gary Grant
показати весь коментар26.10.2024 15:54 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Luk Viktor
показати весь коментар26.10.2024 15:55 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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