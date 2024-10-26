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Воїни 3 ОШБр знищили на Харківщині російський РЕБ "Гроза", комплекс "Муром-П", а також живу силу ворога. ВIДЕО

Воїни 3-ої окпемої штурмової бригади продовжують нищити росіян та ворожу техніку на Харківщині. За допомогою дронів-камікадзе бійці вивели з ладу російський комплекс спостереження "Муром-П", станцію РЕБ "Гроза" антени та живу силу ворожої армії.

Відео бойової роботи опублікували у телеграм-каналі бригади, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Харківщина (6054) знищення (7600) 3 Окрема штурмова бригада (458)


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А можна оцю всю тисячу на рило,що клован пообіцяв закинути 3 ОШБр?
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26.10.2024 15:54 Відповісти
Файна робота! Комплексна....
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26.10.2024 15:55 Відповісти
 
 