РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13331 посетитель онлайн
Новости Видео Война
3 318 2

Воины 3-й ОШБр уничтожили на Харьковщине российский РЭБ "Гроза", комплекс "Муром-П", а также живую силу врага. ВИДЕО

Воины 3-й отдельной штурмовой бригады продолжают уничтожать россиян и вражескую технику на Харьковщине. С помощью дронов-камикадзе бойцы вывели из строя российский комплекс наблюдения "Муром-П", станцию РЭБ "Гроза" антенны и живую силу вражеской армии.

Видео боевой работы опубликовали в телеграм-канале бригады, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Украинские десантники показали семерых ликвидированных российских морпехов в Курской области

Автор: 

Харьковщина (5577) уничтожение (7295) 3-я Отдельная штурмовая бригада (445)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А можна оцю всю тисячу на рило,що клован пообіцяв закинути 3 ОШБр?
показать весь комментарий
26.10.2024 15:54 Ответить
Файна робота! Комплексна....
показать весь комментарий
26.10.2024 15:55 Ответить
 
 