Воины 3-й ОШБр уничтожили на Харьковщине российский РЭБ "Гроза", комплекс "Муром-П", а также живую силу врага. ВИДЕО
Воины 3-й отдельной штурмовой бригады продолжают уничтожать россиян и вражескую технику на Харьковщине. С помощью дронов-камикадзе бойцы вывели из строя российский комплекс наблюдения "Муром-П", станцию РЭБ "Гроза" антенны и живую силу вражеской армии.
Видео боевой работы опубликовали в телеграм-канале бригады, передает Цензор.НЕТ.
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Gary Grant
показать весь комментарий26.10.2024 15:54 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Luk Viktor
показать весь комментарий26.10.2024 15:55 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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