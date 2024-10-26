Украинские десантники показали семерых ликвидированных российских морпехов в Курской области
Бойцы разведывательного подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины уничтожили в бою, который состоялся на территории Курской области, штурмовую группу 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота РФ.
Об этом командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сообщило в соцсети, обнародовав соответствующее видео, передает Цензор.НЕТ.
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+37 Валерий К #448385
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Я так зрозумів шо слово підор стосовно кацапів та тих хто на них працює
вже не є нецензурною лайкою, за що можуть забанити?
Дякую за ювелірну роботу.
Слава Вам, Браття!
Хоча...після смерті всі рівні,видається.
Там суд інший.