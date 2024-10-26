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Украинские десантники показали семерых ликвидированных российских морпехов в Курской области

Бойцы разведывательного подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины уничтожили в бою, который состоялся на территории Курской области, штурмовую группу 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота РФ.

Об этом командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сообщило в соцсети, обнародовав соответствующее видео, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19738) ликвидация (3716) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (125) Курск (1153)


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Топ комментарии
+37
і таваріща сталіна убілі:
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26.10.2024 14:37 Ответить
+30
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26.10.2024 14:30 Ответить
+25
Героям слава!
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26.10.2024 14:32 Ответить
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26.10.2024 14:30 Ответить
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26.10.2024 14:32 Ответить
Героям слава!
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26.10.2024 14:32 Ответить
і таваріща сталіна убілі:
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26.10.2024 14:37 Ответить
нє надо бояцца (прожарювати) таваріщя сталіна
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26.10.2024 14:40 Ответить
прожарили, потом убили ? гурманы однако
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26.10.2024 15:35 Ответить
то товариш сралін походу
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26.10.2024 15:40 Ответить
усцятися можна, ну ти й шутяга
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26.10.2024 15:57 Ответить
Аказіваєца он біл жів всьо єта время?
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26.10.2024 21:54 Ответить
прям адно ліцо:
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26.10.2024 14:38 Ответить
То його вже хтось побив та він опух

Я так зрозумів шо слово підор стосовно кацапів та тих хто на них працює
вже не є нецензурною лайкою, за що можуть забанити?
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26.10.2024 14:52 Ответить
это официальное название оккупантов
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26.10.2024 15:53 Ответить
ОК, дякую
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26.10.2024 16:32 Ответить
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26.10.2024 14:42 Ответить
Цього кацапського лайна взагалі неповинно бути в курській обл. України.
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26.10.2024 14:52 Ответить
Хлопці 95 ви кращі !!!
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26.10.2024 15:01 Ответить
Героям Украіни слава 👍🏼🙏🏼❤️
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26.10.2024 15:04 Ответить
від 95-ої - не втече ні один 3.14дарас
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26.10.2024 15:22 Ответить
Це рафіновано. Естетично. Прекрасно.
Дякую за ювелірну роботу.
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26.10.2024 15:55 Ответить
Тут нібито півтори тисячі вже кожен день вибивають(бумага все стерпить), але відео із 7-ма - це подія.
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26.10.2024 16:04 Ответить
у Нас без втрат
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26.10.2024 16:19 Ответить
Героям Слава!
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26.10.2024 16:18 Ответить
Фейк, придурюються мертвими, заманюють на курську аес...
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26.10.2024 16:20 Ответить
У звʼязку з перекиданням військ КНДР в зону бойових дій наші військові отримують ось такі методички
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26.10.2024 16:20 Ответить
"Пе гопа?" - это явно лишнее. Да и собачек жалко.
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26.10.2024 16:39 Ответить
нада Хенде Хог и все
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26.10.2024 16:43 Ответить
Актуальная методичка по взятию в плен чучхейских орков.
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26.10.2024 17:48 Ответить
Ці підари зі 155 бригади кацапськіх морпіхів, систематично розстрілюють наших полонених! Смерть песиголовцям, таких в полон брати не треба! 🤬
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26.10.2024 16:23 Ответить
Наші герої ціленаправлено полюють на кацапню з "155". І як кажуть - кацапи бачать українських десантників тільки раз в житті. За мить до смерті. Це відплата за страту наших полонених. Слава Героям! Хай їх Бог береже!
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26.10.2024 16:37 Ответить
Їх не насілували,розслабся,просто вбили.
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26.10.2024 16:55 Ответить
Деморалізуєш Українську Армію?
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26.10.2024 17:27 Ответить
Вован свинособачий підарок..
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26.10.2024 17:36 Ответить
Наші герої🥰 окружение по кацапски😆
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26.10.2024 18:01 Ответить
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26.10.2024 19:46 Ответить
Кросівоє...
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26.10.2024 20:33 Ответить
Яка сумна новина
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26.10.2024 22:20 Ответить
Молодці наші Герої!
Слава Вам, Браття!
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27.10.2024 09:55 Ответить
Касапи те саме викладають.
Хоча...після смерті всі рівні,видається.
Там суд інший.
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27.10.2024 12:24 Ответить
 
 