Украинские десантники показали семерых ликвидированных российских морпехов в Курской области

Бойцы разведывательного подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины уничтожили в бою, который состоялся на территории Курской области, штурмовую группу 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота РФ.

Об этом командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сообщило в соцсети, обнародовав соответствующее видео, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант горит заживо после сбрасывания с украинского дрона боеприпаса в Запорожской области. ВИДЕО