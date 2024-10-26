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Українські десантники показали сімох ліквідованих російських морпіхів в Курській області. ВIДЕО 18+

Бійці розвідувального підрозділу 95-ої окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України знищили в бою, який відбувся на території Курської області, штурмову групу 155-ої окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту РФ.

Про це командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомило у соцмережі, оприлюднивши відповідне відео, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Окупант горить заживо після скиду з українського дрона боєприпасу на Запоріжжі. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17876) ліквідація (4096) 95 окрема десантно-штурмова бригада (126) Курськ (1165)


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Топ коментарі
+37
і таваріща сталіна убілі:
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26.10.2024 14:37 Відповісти
+30
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26.10.2024 14:30 Відповісти
+25
Героям слава!
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26.10.2024 14:32 Відповісти
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26.10.2024 14:30 Відповісти
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26.10.2024 14:32 Відповісти
Героям слава!
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26.10.2024 14:32 Відповісти
і таваріща сталіна убілі:
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26.10.2024 14:37 Відповісти
нє надо бояцца (прожарювати) таваріщя сталіна
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26.10.2024 14:40 Відповісти
прожарили, потом убили ? гурманы однако
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26.10.2024 15:35 Відповісти
то товариш сралін походу
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26.10.2024 15:40 Відповісти
усцятися можна, ну ти й шутяга
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26.10.2024 15:57 Відповісти
Аказіваєца он біл жів всьо єта время?
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26.10.2024 21:54 Відповісти
прям адно ліцо:
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26.10.2024 14:38 Відповісти
То його вже хтось побив та він опух

Я так зрозумів шо слово підор стосовно кацапів та тих хто на них працює
вже не є нецензурною лайкою, за що можуть забанити?
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26.10.2024 14:52 Відповісти
это официальное название оккупантов
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26.10.2024 15:53 Відповісти
ОК, дякую
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26.10.2024 16:32 Відповісти
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26.10.2024 14:42 Відповісти
Цього кацапського лайна взагалі неповинно бути в курській обл. України.
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26.10.2024 14:52 Відповісти
Хлопці 95 ви кращі !!!
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26.10.2024 15:01 Відповісти
Героям Украіни слава 👍🏼🙏🏼❤️
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26.10.2024 15:04 Відповісти
від 95-ої - не втече ні один 3.14дарас
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26.10.2024 15:22 Відповісти
Це рафіновано. Естетично. Прекрасно.
Дякую за ювелірну роботу.
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26.10.2024 15:55 Відповісти
Тут нібито півтори тисячі вже кожен день вибивають(бумага все стерпить), але відео із 7-ма - це подія.
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26.10.2024 16:04 Відповісти
у Нас без втрат
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26.10.2024 16:19 Відповісти
Героям Слава!
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26.10.2024 16:18 Відповісти
Фейк, придурюються мертвими, заманюють на курську аес...
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26.10.2024 16:20 Відповісти
У звʼязку з перекиданням військ КНДР в зону бойових дій наші військові отримують ось такі методички
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26.10.2024 16:20 Відповісти
"Пе гопа?" - это явно лишнее. Да и собачек жалко.
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26.10.2024 16:39 Відповісти
нада Хенде Хог и все
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26.10.2024 16:43 Відповісти
Актуальная методичка по взятию в плен чучхейских орков.
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26.10.2024 17:48 Відповісти
Ці підари зі 155 бригади кацапськіх морпіхів, систематично розстрілюють наших полонених! Смерть песиголовцям, таких в полон брати не треба! 🤬
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26.10.2024 16:23 Відповісти
Наші герої ціленаправлено полюють на кацапню з "155". І як кажуть - кацапи бачать українських десантників тільки раз в житті. За мить до смерті. Це відплата за страту наших полонених. Слава Героям! Хай їх Бог береже!
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26.10.2024 16:37 Відповісти
Їх не насілували,розслабся,просто вбили.
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26.10.2024 16:55 Відповісти
Деморалізуєш Українську Армію?
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26.10.2024 17:27 Відповісти
Вован свинособачий підарок..
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26.10.2024 17:36 Відповісти
Наші герої🥰 окружение по кацапски😆
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26.10.2024 18:01 Відповісти
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26.10.2024 19:46 Відповісти
Кросівоє...
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26.10.2024 20:33 Відповісти
Яка сумна новина
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26.10.2024 22:20 Відповісти
Молодці наші Герої!
Слава Вам, Браття!
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27.10.2024 09:55 Відповісти
Касапи те саме викладають.
Хоча...після смерті всі рівні,видається.
Там суд інший.
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27.10.2024 12:24 Відповісти
 
 