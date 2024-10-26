Українські десантники показали сімох ліквідованих російських морпіхів в Курській області. ВIДЕО 18+
Бійці розвідувального підрозділу 95-ої окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України знищили в бою, який відбувся на території Курської області, штурмову групу 155-ої окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту РФ.
Про це командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомило у соцмережі, оприлюднивши відповідне відео, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+37 Валерий К #448385
показати весь коментар26.10.2024 14:37 Відповісти Посилання
+30 Pavlo Z
показати весь коментар26.10.2024 14:30 Відповісти Посилання
+25 Aleksander Lukashenko
показати весь коментар26.10.2024 14:32 Відповісти Посилання
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Я так зрозумів шо слово підор стосовно кацапів та тих хто на них працює
вже не є нецензурною лайкою, за що можуть забанити?
Дякую за ювелірну роботу.
Слава Вам, Браття!
Хоча...після смерті всі рівні,видається.
Там суд інший.