Окупант горить заживо після скиду з українського дрона боєприпасу на Запоріжжі. ВIДЕО
У Запорізькій області українські захисники ліквідували російського солдата, скинувши боєприпас на загарбника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+10 Цигель
показати весь коментар26.10.2024 13:24 Відповісти Посилання
+9 Яр Холодний
показати весь коментар26.10.2024 13:09 Відповісти Посилання
+9 phantom4
показати весь коментар26.10.2024 13:14 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Терминатор привязал к вороне гранату и отпустил ее. Ворона взорвалась в воздухе. "Ха-ха-ха, Челленджер!" - радостно сказал Терминатор.
Він ніжками чеберяє... (с)