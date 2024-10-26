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Окупант горить заживо після скиду з українського дрона боєприпасу на Запоріжжі. ВIДЕО

У Запорізькій області українські захисники ліквідували російського солдата, скинувши боєприпас на загарбника. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться: Медикиня Люба про допомогу воїну перед виходом на бойове завдання: "Прокапався, обійняв мене і каже: "Мы их порвем. Мы их сделаем!" " ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17876) ліквідація (4096) Запорізька область (3746)


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Топ коментарі
+10
Бенгальские огни нес, к новому году готовился))
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26.10.2024 13:24 Відповісти
+9
"Бігунок-смертник", мабуть, ніс на позиції вишибні заряди для РПГ, або накладні заряди до мінометних мін... Гарно "підсмажився"...
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26.10.2024 13:09 Відповісти
+9
Нет, похоже на термитные шашки. Пофиг, сгорел , так сгорел.
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26.10.2024 13:14 Відповісти
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"Бігунок-смертник", мабуть, ніс на позиції вишибні заряди для РПГ, або накладні заряди до мінометних мін... Гарно "підсмажився"...
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26.10.2024 13:09 Відповісти
Нет, похоже на термитные шашки. Пофиг, сгорел , так сгорел.
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26.10.2024 13:14 Відповісти
Може й шашки... У термітів просто різний процес горіння та колір полум"я - в залежності від складу термітної суміші... У мене полум"я було біло-рожевим - бо там була сірка. А тут - оранжево-жовте - колір полум"я бездимного пороху...
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26.10.2024 14:57 Відповісти
але як красиво
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26.10.2024 16:40 Відповісти
Навряд чи...було яскраве як зварка...і мало би витікати розплавлене залізо...це якщо справжній терміт (Fe2O3+Al) ...може освітлювальні патрони якісь...
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26.10.2024 19:59 Відповісти
До останнього чекав коли вибухне. Тому що с перших секунд згадав шкільний совєтський анекдот.

Терминатор привязал к вороне гранату и отпустил ее. Ворона взорвалась в воздухе. "Ха-ха-ха, Челленджер!" - радостно сказал Терминатор.
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26.10.2024 14:03 Відповісти
Димовуху робить
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26.10.2024 13:10 Відповісти
Burning man
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26.10.2024 13:18 Відповісти
Але ж живуча гадина
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26.10.2024 13:21 Відповісти
Бенгальские огни нес, к новому году готовился))
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26.10.2024 13:24 Відповісти
хароший *********. Нітрату барію не пожалкували.
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26.10.2024 13:33 Відповісти
Яйця з беконом
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26.10.2024 13:33 Відповісти
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26.10.2024 13:37 Відповісти
Это писец. Rocket-Man
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26.10.2024 13:42 Відповісти
Класний музон !
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26.10.2024 13:59 Відповісти
За то яка дорога в...
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26.10.2024 14:05 Відповісти
нес зажигалки дронщикам *********
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26.10.2024 14:21 Відповісти
Кацапчик міг одразу застрелитися, так ні, вирішив відчути усі муки на цьому світі, ще до відходу до пекла. До чортів потрапить тренованим, так би мовити, з досвідом.
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26.10.2024 15:06 Відповісти
Чєловєк-ракета штолє?Пачєму нє палєтєл?Бєнзін кончілся?
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26.10.2024 15:22 Відповісти
это литиевые аккомуляторы для дронов так горят
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26.10.2024 15:56 Відповісти
Горить живцем, а не "заживо". "Заживо" -- кацапське слово.
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26.10.2024 15:57 Відповісти
фанфурики з бояришником в рюкзаку сдетонували.
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26.10.2024 17:47 Відповісти
Ой на горі жито, сидить зайчик,
Він ніжками чеберяє... (с)
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26.10.2024 18:32 Відповісти
**** , горит как ТАНК !!!(((
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26.10.2024 18:52 Відповісти
Згорів на роботі...
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26.10.2024 19:04 Відповісти
Оце так скрєпоізвєрженіє!
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26.10.2024 21:57 Відповісти
Ворог окупував Левадне Запорізької області, - DeepState Джерело: А ти як дитина радієш відео одиноких кацапів,які нам регулярно викладають....
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27.10.2024 09:52 Відповісти
Радів і буду радіти дохлим оркам, а мені не треба тикати, ЮРА
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27.10.2024 10:02 Відповісти
І зовсім не звертати увагу на невпинну здачу територій і міст....Член секти Свідків 95-кварталу,НАМЕ?
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27.10.2024 10:09 Відповісти
ЮРА, ви валєт самий справжній!
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27.10.2024 10:48 Відповісти
Мені не відомий сленг диванних ухилянтів-Свідків зеленого Чуні! З всієї квартальної фєні мені відоме лише слово чорт,що таке Валет невідомо.
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27.10.2024 11:10 Відповісти
З яких фронтів пишеш чудо?
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27.10.2024 12:42 Відповісти
Rocketman!!!
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26.10.2024 21:59 Відповісти
я не кацапа побачив, я побачив міліярди, закатані бубочкою в асфальт напередодні вторгнення...
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27.10.2024 10:33 Відповісти
а мог би в цирке виступать..хороший номер...
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27.10.2024 21:42 Відповісти
 
 