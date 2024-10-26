Медикиня Люба про допомогу воїну перед виходом на бойове завдання: "Прокапався, обійняв мене і каже: "Мы их порвем. Мы их сделаем!" " ВIДЕО

Бойова українська медикиня на ім'я Люба у щемливому відео поділилась історією про надання допомоги нашому воїну перед виходом на завдання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний ролик.

"Щойно привезли до мене одного з наших бійців прокапати. Йому зараз йти на вихід. Я підключила крапельницю, а він лежить і плаче. Плаче, тому що він лише пару днів тому повернувся звідти. І зараз знову туди повертається. Він мене взяв за руку і каже: "Любочка, тебе я верю! Дай мне слово, что я вернусь!". Я йому пообіцяла, що він повернеться", - зазначила вона.

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Медикиня зауважила, що дала воїну свій хрестик, який носила багато років для захисту та закликала українців молитися за наших воїнів.

"Щойно він виходив, обійняв мене, каже: "Мы их порвем. Мы их сделаем! Пообещай мне еще раз, что я вернусь. У меня дочка"", - додала пані Люба.