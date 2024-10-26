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Медикиня Люба про допомогу воїну перед виходом на бойове завдання: "Прокапався, обійняв мене і каже: "Мы их порвем. Мы их сделаем!" " ВIДЕО

Бойова українська медикиня на ім'я Люба у щемливому відео поділилась історією про надання допомоги нашому воїну перед виходом на завдання. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний ролик. 

"Щойно привезли до мене одного з наших бійців прокапати. Йому зараз йти на вихід. Я підключила крапельницю, а він лежить і плаче. Плаче, тому що він лише пару днів тому повернувся звідти. І зараз знову туди повертається. Він мене взяв за руку і каже: "Любочка, тебе я верю! Дай мне слово, что я вернусь!". Я йому пообіцяла, що він повернеться", - зазначила вона.

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Медикиня зауважила, що дала воїну свій хрестик, який носила багато років для захисту та закликала українців молитися за наших воїнів.

"Щойно він виходив, обійняв мене, каже: "Мы их порвем. Мы их сделаем! Пообещай мне еще раз, что я вернусь. У меня дочка"", - додала пані Люба.

Автор: 

військовослужбовці (4812)


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Топ коментарі
+21
немає слів, Господи спаси і збережи їх!
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26.10.2024 10:43 Відповісти
+5
Можете закидати мене тапками, але історія "прокапався, і знову на передову", це якась чухня.
Хіба що з харчовим отруєнням можна за добу знову стати на ноги. І то не завжди.
Цей воїн повинен лежати в госпіталі, а не "прокапався, і знову в стрій".
Вибачте, але якась туфта.

Хоча, звісно, сам посил підтримати укараїнських воїнів правильний. Але тут якийсь хайп на цій темі, і більш нічого. ІМХО.
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26.10.2024 10:46 Відповісти
+5
Я козел з медичною освітою. А ви медик?
З цікавістю вислухаю вашу аргументовану відповідь.
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26.10.2024 11:36 Відповісти
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немає слів, Господи спаси і збережи їх!
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26.10.2024 10:43 Відповісти
Можете закидати мене тапками, але історія "прокапався, і знову на передову", це якась чухня.
Хіба що з харчовим отруєнням можна за добу знову стати на ноги. І то не завжди.
Цей воїн повинен лежати в госпіталі, а не "прокапався, і знову в стрій".
Вибачте, але якась туфта.

Хоча, звісно, сам посил підтримати укараїнських воїнів правильний. Але тут якийсь хайп на цій темі, і більш нічого. ІМХО.
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26.10.2024 10:46 Відповісти
Це так , але Україна воює з багатократно переважаючим ворогом, а президент не бажає благати інші армії нам у допомогу. Тож людей не вистачає і ніколи не вистачатиме 🤷🏻
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26.10.2024 10:51 Відповісти
От, дивіться. Крапельниця показана при таких станах організму, - велика втрата крові, отруєння, неможливість повноцінного функціонування організму без зовнішньої підтримки. Те, що нам розповіла дівчина у формі (прокапався, встав і пішов), - це тільки у випадку отруєння можливо. Бо всі інші показання для крапельниці, - це довготривале лікування.
Отже, боєць чимось отруївся. Але до чого тоді весь цей пафос?
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26.10.2024 11:07 Відповісти
Я козел з медичною освітою. А ви медик?
З цікавістю вислухаю вашу аргументовану відповідь.
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26.10.2024 11:36 Відповісти
Може діабетик - сахар скакнув - прокапався
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26.10.2024 12:02 Відповісти
Для этого у диабетика есть инсулин.От повышенного сахара не капают.Капельница-это всего лишь в\в введение лекарств,почему народ считает капельницу панацеей от всего понять не могу.
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26.10.2024 12:08 Відповісти
Капельниця заспокоює
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26.10.2024 12:36 Відповісти
яка тобі різниця отруєння чи ні. Не знаєш куди ложку дьогтю встромить
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26.10.2024 11:39 Відповісти
"Какуюразніцу" вже вибрали в 2019 році. І бачите, до чого це призвело?

Отже, різниця є завжди. А хто не бачить, - тому до окуліста.
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26.10.2024 11:43 Відповісти
А хто не бачить, - тому до окуліста офтальмолога... (як медик медику)
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26.10.2024 11:50 Відповісти
Спалився лапотний "мєдік з медичною освітою"😁
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26.10.2024 13:30 Відповісти
Це те саме. Я з того покоління, коли були тільки окулісти.

У чому насправді відмінність окуліста від офтальмолога? А насправді - ні в чому. Це лише два визначення однієї професії, які мають однакове значення, але різне походження (з давньогрецької та латинської мов). Плутанина частково пов'язана і з тим, що до 1981 року в тоді ще Радянській Україні лікарів, які займаються лікуванням захворювань очей, називали окулістами, а потім сталося перейменування медичної галузі, після чого окулісти стали офтальмологами.

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26.10.2024 14:12 Відповісти
якщо офтальмолог - це окуліст,
то
гінеколог - це 3.14здюк?
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26.10.2024 15:18 Відповісти
у даному випадку не має значення отруєння чи ні. Це нічого не змінює. Я не медик, мені це не цікаво. Цікаво інше і це вже як правило - на будь-яку тему завжди знаходиться скептик/зануда що носиться зі своєю ложкою дьогтю.
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26.10.2024 12:12 Відповісти
В\в капают препараты при остром состоянии и большой потере жидкости,но откапать препарат и пойти заниматься делами не выйдет при таких состояниях. Опять же вопрос-чем отравился.Бывает и нифуроксазида и.т.п хватает,а бывает и в реанимацию не успевают довезти.
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26.10.2024 11:57 Відповісти
Я лікар-хирург з більш ніж сорокарічнім стажем. Війсковий мог бути просто дуже втомленний, та й ще поранений. Прокапать клюкозу+ кофеин+ кардиомин+ знеболююче. Чому ні, як що е можливість та час. За козла, коллего, перепрошую. Нерви.
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26.10.2024 12:38 Відповісти
Вітаміни
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26.10.2024 13:22 Відповісти
С пищевым при непаравильном лечении можно и кони двинуть.Если серьезное-то куча медикаментов и не один день.
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26.10.2024 11:53 Відповісти
Хороші наші, бережи вас всіх Господь
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26.10.2024 14:14 Відповісти
 
 