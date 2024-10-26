Медикиня Люба про допомогу воїну перед виходом на бойове завдання: "Прокапався, обійняв мене і каже: "Мы их порвем. Мы их сделаем!" " ВIДЕО
Бойова українська медикиня на ім'я Люба у щемливому відео поділилась історією про надання допомоги нашому воїну перед виходом на завдання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний ролик.
"Щойно привезли до мене одного з наших бійців прокапати. Йому зараз йти на вихід. Я підключила крапельницю, а він лежить і плаче. Плаче, тому що він лише пару днів тому повернувся звідти. І зараз знову туди повертається. Він мене взяв за руку і каже: "Любочка, тебе я верю! Дай мне слово, что я вернусь!". Я йому пообіцяла, що він повернеться", - зазначила вона.
Медикиня зауважила, що дала воїну свій хрестик, який носила багато років для захисту та закликала українців молитися за наших воїнів.
"Щойно він виходив, обійняв мене, каже: "Мы их порвем. Мы их сделаем! Пообещай мне еще раз, что я вернусь. У меня дочка"", - додала пані Люба.
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Хіба що з харчовим отруєнням можна за добу знову стати на ноги. І то не завжди.
Цей воїн повинен лежати в госпіталі, а не "прокапався, і знову в стрій".
Вибачте, але якась туфта.
Хоча, звісно, сам посил підтримати укараїнських воїнів правильний. Але тут якийсь хайп на цій темі, і більш нічого. ІМХО.
Отже, боєць чимось отруївся. Але до чого тоді весь цей пафос?
З цікавістю вислухаю вашу аргументовану відповідь.
Отже, різниця є завжди. А хто не бачить, - тому до окуліста.
окулістаофтальмолога... (як медик медику)
У чому насправді відмінність окуліста від офтальмолога? А насправді - ні в чому. Це лише два визначення однієї професії, які мають однакове значення, але різне походження (з давньогрецької та латинської мов). Плутанина частково пов'язана і з тим, що до 1981 року в тоді ще Радянській Україні лікарів, які займаються лікуванням захворювань очей, називали окулістами, а потім сталося перейменування медичної галузі, після чого окулісти стали офтальмологами.
то
гінеколог - це 3.14здюк?