Медик Люба о помощи воину перед выходом на боевое задание: "Прокапался, обнял меня и говорит: "Мы их порвем. Мы их сделаем!" " ВИДЕО
Боевой украинский медик по имени Люба в видео поделилась историей об оказании помощи нашему воину перед выходом на задание.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий ролик.
"Только что привезли ко мне одного из наших бойцов прокапать. Ему сейчас идти на выход. Я подключила капельницу, а он лежит и плачет. Плачет, потому что он только пару дней назад вернулся оттуда. И сейчас снова туда возвращается. Он меня взял за руку и говорит: "Любочка, тебе я верю! Дай мне слово, что я вернусь!". Я ему пообещала, что он вернется", - отметила она.
Медик отметила, что дала воину свой крестик, который носила много лет для защиты и призвала украинцев молиться за наших воинов.
"Как только он выходил, обнял меня, говорит: "Мы их порвем. Мы их сделаем! Пообещай мне еще раз, что я вернусь. У меня дочь"", - добавила Люба.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хіба що з харчовим отруєнням можна за добу знову стати на ноги. І то не завжди.
Цей воїн повинен лежати в госпіталі, а не "прокапався, і знову в стрій".
Вибачте, але якась туфта.
Хоча, звісно, сам посил підтримати укараїнських воїнів правильний. Але тут якийсь хайп на цій темі, і більш нічого. ІМХО.
Отже, боєць чимось отруївся. Але до чого тоді весь цей пафос?
З цікавістю вислухаю вашу аргументовану відповідь.
Отже, різниця є завжди. А хто не бачить, - тому до окуліста.
окулістаофтальмолога... (як медик медику)
У чому насправді відмінність окуліста від офтальмолога? А насправді - ні в чому. Це лише два визначення однієї професії, які мають однакове значення, але різне походження (з давньогрецької та латинської мов). Плутанина частково пов'язана і з тим, що до 1981 року в тоді ще Радянській Україні лікарів, які займаються лікуванням захворювань очей, називали окулістами, а потім сталося перейменування медичної галузі, після чого окулісти стали офтальмологами.
то
гінеколог - це 3.14здюк?