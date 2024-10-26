Медик Люба о помощи воину перед выходом на боевое задание: "Прокапался, обнял меня и говорит: "Мы их порвем. Мы их сделаем!" " ВИДЕО

Боевой украинский медик по имени Люба в видео поделилась историей об оказании помощи нашему воину перед выходом на задание.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий ролик.

"Только что привезли ко мне одного из наших бойцов прокапать. Ему сейчас идти на выход. Я подключила капельницу, а он лежит и плачет. Плачет, потому что он только пару дней назад вернулся оттуда. И сейчас снова туда возвращается. Он меня взял за руку и говорит: "Любочка, тебе я верю! Дай мне слово, что я вернусь!". Я ему пообещала, что он вернется", - отметила она.

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Медик отметила, что дала воину свой крестик, который носила много лет для защиты и призвала украинцев молиться за наших воинов.

"Как только он выходил, обнял меня, говорит: "Мы их порвем. Мы их сделаем! Пообещай мне еще раз, что я вернусь. У меня дочь"", - добавила Люба.