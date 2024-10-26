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Новости Видео Война
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Медик Люба о помощи воину перед выходом на боевое задание: "Прокапался, обнял меня и говорит: "Мы их порвем. Мы их сделаем!" " ВИДЕО

Боевой украинский медик по имени Люба в видео поделилась историей об оказании помощи нашему воину перед выходом на задание.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий ролик.

"Только что привезли ко мне одного из наших бойцов прокапать. Ему сейчас идти на выход. Я подключила капельницу, а он лежит и плачет. Плачет, потому что он только пару дней назад вернулся оттуда. И сейчас снова туда возвращается. Он меня взял за руку и говорит: "Любочка, тебе я верю! Дай мне слово, что я вернусь!". Я ему пообещала, что он вернется", - отметила она.

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Медик отметила, что дала воину свой крестик, который носила много лет для защиты и призвала украинцев молиться за наших воинов.

"Как только он выходил, обнял меня, говорит: "Мы их порвем. Мы их сделаем! Пообещай мне еще раз, что я вернусь. У меня дочь"", - добавила Люба.

Автор: 

военнослужащие (6187)


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Топ комментарии
+21
немає слів, Господи спаси і збережи їх!
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26.10.2024 10:43 Ответить
+5
Можете закидати мене тапками, але історія "прокапався, і знову на передову", це якась чухня.
Хіба що з харчовим отруєнням можна за добу знову стати на ноги. І то не завжди.
Цей воїн повинен лежати в госпіталі, а не "прокапався, і знову в стрій".
Вибачте, але якась туфта.

Хоча, звісно, сам посил підтримати укараїнських воїнів правильний. Але тут якийсь хайп на цій темі, і більш нічого. ІМХО.
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26.10.2024 10:46 Ответить
+5
Я козел з медичною освітою. А ви медик?
З цікавістю вислухаю вашу аргументовану відповідь.
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26.10.2024 11:36 Ответить
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немає слів, Господи спаси і збережи їх!
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26.10.2024 10:43 Ответить
Можете закидати мене тапками, але історія "прокапався, і знову на передову", це якась чухня.
Хіба що з харчовим отруєнням можна за добу знову стати на ноги. І то не завжди.
Цей воїн повинен лежати в госпіталі, а не "прокапався, і знову в стрій".
Вибачте, але якась туфта.

Хоча, звісно, сам посил підтримати укараїнських воїнів правильний. Але тут якийсь хайп на цій темі, і більш нічого. ІМХО.
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26.10.2024 10:46 Ответить
Це так , але Україна воює з багатократно переважаючим ворогом, а президент не бажає благати інші армії нам у допомогу. Тож людей не вистачає і ніколи не вистачатиме 🤷🏻
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26.10.2024 10:51 Ответить
От, дивіться. Крапельниця показана при таких станах організму, - велика втрата крові, отруєння, неможливість повноцінного функціонування організму без зовнішньої підтримки. Те, що нам розповіла дівчина у формі (прокапався, встав і пішов), - це тільки у випадку отруєння можливо. Бо всі інші показання для крапельниці, - це довготривале лікування.
Отже, боєць чимось отруївся. Але до чого тоді весь цей пафос?
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26.10.2024 11:07 Ответить
Я козел з медичною освітою. А ви медик?
З цікавістю вислухаю вашу аргументовану відповідь.
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26.10.2024 11:36 Ответить
Може діабетик - сахар скакнув - прокапався
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26.10.2024 12:02 Ответить
Для этого у диабетика есть инсулин.От повышенного сахара не капают.Капельница-это всего лишь в\в введение лекарств,почему народ считает капельницу панацеей от всего понять не могу.
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26.10.2024 12:08 Ответить
Капельниця заспокоює
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26.10.2024 12:36 Ответить
яка тобі різниця отруєння чи ні. Не знаєш куди ложку дьогтю встромить
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26.10.2024 11:39 Ответить
"Какуюразніцу" вже вибрали в 2019 році. І бачите, до чого це призвело?

Отже, різниця є завжди. А хто не бачить, - тому до окуліста.
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26.10.2024 11:43 Ответить
А хто не бачить, - тому до окуліста офтальмолога... (як медик медику)
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26.10.2024 11:50 Ответить
Спалився лапотний "мєдік з медичною освітою"😁
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26.10.2024 13:30 Ответить
Це те саме. Я з того покоління, коли були тільки окулісти.

У чому насправді відмінність окуліста від офтальмолога? А насправді - ні в чому. Це лише два визначення однієї професії, які мають однакове значення, але різне походження (з давньогрецької та латинської мов). Плутанина частково пов'язана і з тим, що до 1981 року в тоді ще Радянській Україні лікарів, які займаються лікуванням захворювань очей, називали окулістами, а потім сталося перейменування медичної галузі, після чого окулісти стали офтальмологами.

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26.10.2024 14:12 Ответить
якщо офтальмолог - це окуліст,
то
гінеколог - це 3.14здюк?
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26.10.2024 15:18 Ответить
у даному випадку не має значення отруєння чи ні. Це нічого не змінює. Я не медик, мені це не цікаво. Цікаво інше і це вже як правило - на будь-яку тему завжди знаходиться скептик/зануда що носиться зі своєю ложкою дьогтю.
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26.10.2024 12:12 Ответить
В\в капают препараты при остром состоянии и большой потере жидкости,но откапать препарат и пойти заниматься делами не выйдет при таких состояниях. Опять же вопрос-чем отравился.Бывает и нифуроксазида и.т.п хватает,а бывает и в реанимацию не успевают довезти.
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26.10.2024 11:57 Ответить
Я лікар-хирург з більш ніж сорокарічнім стажем. Війсковий мог бути просто дуже втомленний, та й ще поранений. Прокапать клюкозу+ кофеин+ кардиомин+ знеболююче. Чому ні, як що е можливість та час. За козла, коллего, перепрошую. Нерви.
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26.10.2024 12:38 Ответить
Вітаміни
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26.10.2024 13:22 Ответить
С пищевым при непаравильном лечении можно и кони двинуть.Если серьезное-то куча медикаментов и не один день.
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26.10.2024 11:53 Ответить
Хороші наші, бережи вас всіх Господь
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26.10.2024 14:14 Ответить
 
 