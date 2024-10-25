Снайпер 56-й ОМПБр уничтожает пятерых оккупантов. ВИДЕО
Снайпер 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады ликвидировал пятерых оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.
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alexandr shamov
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