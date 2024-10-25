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Снайпер 56-й ОМПБр уничтожает пятерых оккупантов. ВИДЕО

Снайпер 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады ликвидировал пятерых оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (19703) уничтожение (7273) снайперы (488) 56 отдельная мотопехотная бригада (53)


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Дикi тваринки завдячують снайперу.
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25.10.2024 16:40 Ответить
На то Він і снайпер.... Респект!
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25.10.2024 16:48 Ответить
Саме гуманне переведення русоскоту з розряду нелюді у режим хароших.
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25.10.2024 17:03 Ответить
Ібо ****** шастать
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25.10.2024 17:55 Ответить
Я не зрозумів , москаль нашому снайперу сраку показав ?
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25.10.2024 19:18 Ответить
то "центр прінятія рєшєній"
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25.10.2024 20:11 Ответить
 
 