Снайпер 56-ї ОМПБр знищує п’ятьох окупантів. ВIДЕО
Снайпер 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади ліквідував п'ятьох окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.
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