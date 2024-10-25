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Снайпер 56-ї ОМПБр знищує п’ятьох окупантів. ВIДЕО

Снайпер 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади ліквідував п'ятьох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Снайпер ССО знищив двох окупантів у Серебрянському лісництві на Луганщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17876) знищення (7600) снайпери (363) 56 окрема мотопіхотна бригада (53)


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Дикi тваринки завдячують снайперу.
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25.10.2024 16:40 Відповісти
На то Він і снайпер.... Респект!
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25.10.2024 16:48 Відповісти
Саме гуманне переведення русоскоту з розряду нелюді у режим хароших.
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25.10.2024 17:03 Відповісти
Ібо ****** шастать
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25.10.2024 17:55 Відповісти
Я не зрозумів , москаль нашому снайперу сраку показав ?
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25.10.2024 19:18 Відповісти
то "центр прінятія рєшєній"
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25.10.2024 20:11 Відповісти
 
 