РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13331 посетитель онлайн
Новости Видео Война
11 849 35

Оккупант горит заживо после сбрасывания с украинского дрона боеприпаса в Запорожской области. ВИДЕО

В Запорожской области украинские защитники ликвидировали российского солдата, сбросив боеприпас на захватчика.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Медик Люба о помощи воину перед выходом на боевое задание: "Прокапался, обнял меня и говорит: "Мы их порвем. Мы их сделаем!" " ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19738) ликвидация (3716) Запорожская область (3216)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Бенгальские огни нес, к новому году готовился))
показать весь комментарий
26.10.2024 13:24 Ответить
+9
"Бігунок-смертник", мабуть, ніс на позиції вишибні заряди для РПГ, або накладні заряди до мінометних мін... Гарно "підсмажився"...
показать весь комментарий
26.10.2024 13:09 Ответить
+9
Нет, похоже на термитные шашки. Пофиг, сгорел , так сгорел.
показать весь комментарий
26.10.2024 13:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Бігунок-смертник", мабуть, ніс на позиції вишибні заряди для РПГ, або накладні заряди до мінометних мін... Гарно "підсмажився"...
показать весь комментарий
26.10.2024 13:09 Ответить
Нет, похоже на термитные шашки. Пофиг, сгорел , так сгорел.
показать весь комментарий
26.10.2024 13:14 Ответить
Може й шашки... У термітів просто різний процес горіння та колір полум"я - в залежності від складу термітної суміші... У мене полум"я було біло-рожевим - бо там була сірка. А тут - оранжево-жовте - колір полум"я бездимного пороху...
показать весь комментарий
26.10.2024 14:57 Ответить
але як красиво
показать весь комментарий
26.10.2024 16:40 Ответить
Навряд чи...було яскраве як зварка...і мало би витікати розплавлене залізо...це якщо справжній терміт (Fe2O3+Al) ...може освітлювальні патрони якісь...
показать весь комментарий
26.10.2024 19:59 Ответить
До останнього чекав коли вибухне. Тому що с перших секунд згадав шкільний совєтський анекдот.

Терминатор привязал к вороне гранату и отпустил ее. Ворона взорвалась в воздухе. "Ха-ха-ха, Челленджер!" - радостно сказал Терминатор.
показать весь комментарий
26.10.2024 14:03 Ответить
Димовуху робить
показать весь комментарий
26.10.2024 13:10 Ответить
Burning man
показать весь комментарий
26.10.2024 13:18 Ответить
Але ж живуча гадина
показать весь комментарий
26.10.2024 13:21 Ответить
Бенгальские огни нес, к новому году готовился))
показать весь комментарий
26.10.2024 13:24 Ответить
хароший *********. Нітрату барію не пожалкували.
показать весь комментарий
26.10.2024 13:33 Ответить
Яйця з беконом
показать весь комментарий
26.10.2024 13:33 Ответить
показать весь комментарий
26.10.2024 13:37 Ответить
Это писец. Rocket-Man
показать весь комментарий
26.10.2024 13:42 Ответить
Класний музон !
показать весь комментарий
26.10.2024 13:59 Ответить
За то яка дорога в...
показать весь комментарий
26.10.2024 14:05 Ответить
нес зажигалки дронщикам *********
показать весь комментарий
26.10.2024 14:21 Ответить
Кацапчик міг одразу застрелитися, так ні, вирішив відчути усі муки на цьому світі, ще до відходу до пекла. До чортів потрапить тренованим, так би мовити, з досвідом.
показать весь комментарий
26.10.2024 15:06 Ответить
Чєловєк-ракета штолє?Пачєму нє палєтєл?Бєнзін кончілся?
показать весь комментарий
26.10.2024 15:22 Ответить
это литиевые аккомуляторы для дронов так горят
показать весь комментарий
26.10.2024 15:56 Ответить
Горить живцем, а не "заживо". "Заживо" -- кацапське слово.
показать весь комментарий
26.10.2024 15:57 Ответить
фанфурики з бояришником в рюкзаку сдетонували.
показать весь комментарий
26.10.2024 17:47 Ответить
Ой на горі жито, сидить зайчик,
Він ніжками чеберяє... (с)
показать весь комментарий
26.10.2024 18:32 Ответить
**** , горит как ТАНК !!!(((
показать весь комментарий
26.10.2024 18:52 Ответить
Згорів на роботі...
показать весь комментарий
26.10.2024 19:04 Ответить
Оце так скрєпоізвєрженіє!
показать весь комментарий
26.10.2024 21:57 Ответить
Ворог окупував Левадне Запорізької області, - DeepState Джерело: А ти як дитина радієш відео одиноких кацапів,які нам регулярно викладають....
показать весь комментарий
27.10.2024 09:52 Ответить
Радів і буду радіти дохлим оркам, а мені не треба тикати, ЮРА
показать весь комментарий
27.10.2024 10:02 Ответить
І зовсім не звертати увагу на невпинну здачу територій і міст....Член секти Свідків 95-кварталу,НАМЕ?
показать весь комментарий
27.10.2024 10:09 Ответить
ЮРА, ви валєт самий справжній!
показать весь комментарий
27.10.2024 10:48 Ответить
Мені не відомий сленг диванних ухилянтів-Свідків зеленого Чуні! З всієї квартальної фєні мені відоме лише слово чорт,що таке Валет невідомо.
показать весь комментарий
27.10.2024 11:10 Ответить
З яких фронтів пишеш чудо?
показать весь комментарий
27.10.2024 12:42 Ответить
Rocketman!!!
показать весь комментарий
26.10.2024 21:59 Ответить
я не кацапа побачив, я побачив міліярди, закатані бубочкою в асфальт напередодні вторгнення...
показать весь комментарий
27.10.2024 10:33 Ответить
а мог би в цирке виступать..хороший номер...
показать весь комментарий
27.10.2024 21:42 Ответить
 
 