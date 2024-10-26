Оккупант горит заживо после сбрасывания с украинского дрона боеприпаса в Запорожской области. ВИДЕО
В Запорожской области украинские защитники ликвидировали российского солдата, сбросив боеприпас на захватчика.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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