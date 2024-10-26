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Спецназовцы СБУ всего за две недели поразили 20 танков, 49 ББМ, 30 артсистем и РСЗО оккупантов. ВИДЕО

За две недели ударными дронами и другими огневыми средствами спецназовцы ЦСО "А" СБУ поразили: 20 танков, 49 ББМ, 30 артсистем и РСЗО, 2 системы ПВО и 3 системы РЭБ/РЭР, 377 единиц автотранспорта, 80 БпЛА и 39 антенн связи, 320 вражеских фортификационных сооружений и огневых позиций, 12 складов с боеприпасами и 2 склада с горюче-смазочными материалами. Также было уничтожено 407 оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Службы безопасности Украины.

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Автор: 

СБУ (20067) уничтожение (7295)


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Ну, якщо до звітності стали включати антени зв'язку та фортифікаційні споруди, то це означає, що потужний план перемоги буде виконаний та перевиконаний.
"Достроково, понад план..." ©
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26.10.2024 17:42 Ответить
1 % воює, 99 % сидить в тилу - СБУ (підрахунок приблизний - диванним експертам на замітку)
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26.10.2024 17:44 Ответить
99 відсотків у тилу розкрили злочинне угрупування, яке розкрадало бюджет пенсійного фонду, шляхом надання та отримання інвалідності держслужбовцями різних рангів, прокурорами, чиновниками, керівниками бюджетних установ...
має відбутись грандіозне судилище, якого і близько не було при попередниках...
прийде весна, садовитимемо, як казав очільник і ось цей час прийшов
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27.10.2024 04:18 Ответить
Росзмі пише, що гелікоптер Ка-52 зустрів «вічний політ» десь в Керченській протоці.
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26.10.2024 18:02 Ответить
Коли у квітні 2022 звільнили мій населений пункт (і мене) від окупантів то перший, хто до нас зразу зайшов то був СБУ-шник. Сповістив, що ворога вигнали. Тоді зермаки сиділи нище плінтуса і ні ким ні чим не керували.
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26.10.2024 18:14 Ответить
Ці спецпідрозділи мали би робити те,чому їх вчили,принаймні,знищувати вищих ворожих офіцерів,або їх викрадати.Тобто,чим,займався полковник СБУ Червінський.
Натомість,його арештували,а спецпідрозділам видали дрони-камікадзе,якими здалеку цілять в ворожі транспортні засоби,тобто,по суті виконують функцію недавно призваного піхотинця.
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27.10.2024 12:54 Ответить
 
 