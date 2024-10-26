Спецназовцы СБУ всего за две недели поразили 20 танков, 49 ББМ, 30 артсистем и РСЗО оккупантов. ВИДЕО

За две недели ударными дронами и другими огневыми средствами спецназовцы ЦСО "А" СБУ поразили: 20 танков, 49 ББМ, 30 артсистем и РСЗО, 2 системы ПВО и 3 системы РЭБ/РЭР, 377 единиц автотранспорта, 80 БпЛА и 39 антенн связи, 320 вражеских фортификационных сооружений и огневых позиций, 12 складов с боеприпасами и 2 склада с горюче-смазочными материалами. Также было уничтожено 407 оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Службы безопасности Украины.

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